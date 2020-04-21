إلغاء التشديد الرقابي على واردات الكويت من الحاصلات الزراعية المصرية يمهد لمضاعفة الصادرات

أوصت اللجنة العليا لسلامة الغذاء بالكويت في اجتماعها المنعقد في 19 أبريل الجاري برفع التشديد الرقابي على الواردات الكويتية من الحاصلات الزراعية المصرية، وذلك بناء على نتائج الفحص المخبري الذى تم على الحاصلات الزراعية المصرية التي وردت إلى الكويت خلال الستة أشهر الماضية، والتي أكدت توافق المنتجات المصرية مع الإجراءات الرقابية المتبعة في دولة الكويت.

يأتي ذلك استجابة للجهود التي قام بها مكتب التمثيل التجاري والسفارة المصرية بالكويت على مدار الثلاثة أشهر الماضية، حيث تم تنظيم زيارة لوفد ضم رئيس الحجر الزراعي المصري ورئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية للاجتماع مع مسؤولي الهيئة العامة للغذاء والتغذية الكويتية لاستعراض ملامح النظام الرقابي المتبع فى مصر، والذى وضع مصر على خارطة أكبر الدول المصدرة للخضراوات والفاكهة الطازجة لدول الاتحاد الأوروبي وآسيا.





وأفاد التقرير الذي أعده مكتب التمثيل التجاري في الكويت بأن الاتصالات الميدانية التي أجراها الوزير المفوض التجاري أحمد بديوي أكدت خلو الحاصلات الزراعية المصرية المصدرة من متبقيات المبيدات الحشرية التي تستوجب التشديد الرقابي، وهو ما فتح باب المناقشات مع السلطات الكويتية والتي انتهت بإلغاء التشديد الرقابي المطبق.





جدير بالذكر ان اتباع سياسة التشديد الرقابي بالكويت بدأت منذ نوفمبر 2017 وأدت إلى انخفاض قيمة الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية بواقع 50% بتسجل 56 مليون دولار عام 2018 مقارنة بنحو 98 مليون دولار عام 2017.