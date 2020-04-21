بتدابير وإجراءات احترازية.. مجلس النواب يستأنف جلساته اليوم لحسم 11 قانونا جديدا دعما لمواجهة كورونا.. تعديلات الطوارئ الصحية ورفض تسريح العمالة والعلاوات الخمس الأبرز

إلقاء البيان المالي لموازنة العام الجديد

التصويت النهائي لنواب المحافظين والإيداع النقدي

مناقشات منتظرة حول تعديلات المريض النفس

غرف تعقيم ذاتي وكمامات مجانية ومسافات آمنة بالأروقة

تفعيل إثبات الحضور للنواب من خلال بصمة الوجه

تطهير وتعقيم جميع قاعات المجلس وطرقاته

تزويد جميع القاعات والمكاتب بالمطهرات اللازمة





تتوجه أنظار المصريين نحو مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، اليوم الثلاثاء، لاستئناف عقد الجلسات العامة، من أجل مناقشة وإقرار عدد من التشريعات الهامة والمطلوبة لدعم البيئة التشريعية لجميع القرارات التنفيذية التى اتخذتها القيادة السياسية خلال الآونة الأخيرة فى إطار مواجهتها الشاملة لانتشار فيروس كورونا، والتى تضمنت العديد من الجهود المخلصة والصادقة نحو استهداف الحفاظ على صحة وسلامة المواطن، مع تحقيق استقرار العمل ومواصلته فى ضوء الإجراءات والتدابير المطلوبة.





التشريعات المنتظرة

التشريعات المنتظر مناقشتها بجلسات البرلمان والمقرر لها اليوم، الثلاثاء، وغدا، الأربعاء، وإن كانت تستهدف دعم البيئة التشريعية لمواجهة كورونا، فإنها تستهدف أيضا دعم المواطن المصري، على مستوى العلاوات المنتظر تطبيقها منتصف العام الجاري، وأيضا حسم إشكالية العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات، ودعم قطاعات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتوفير عدد من الحوافز من أجل تعميقها، بالإضافة إلى العديد من الضوابط والإجراءات التى تستهدف مساندة الأنشطة الاقتصادية والصناعية والضريبية والتجارية.





مسئولية أمانة النواب

استئناف الجلسات للبرلمان، جاء بعد تأجيلات تمت فى الوقت الماضي، حتى التاسع والعشرين من الشهر الجاري، إلا أنه مع أهمية هذه التشريعات كان التبكير فى الانعقاد، اليوم وغدا، وهو الأمر الذي وضع على عاتق الأمانة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار محمود فوزي، مسئولية أكبر فى توفير جميع الإجراءات والتدابير اللازمة بأروقة المجلس، فى ضوء المواجهة الشاملة لانتشار فيروس كورونا، وفق تكليفات وتوجيهات رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال للأمانة العامة، حيث تم اتخاذ جميع التدابير اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة جميع المترددين على المجلس.





استكمال الجهود باتخاذ التدابير

الخطوات والتدابير التي عملت على تطبيقها الأمانة العامة استعدادًا لهذه الجلسات فى ضوء هذه التحديات، هي استكمال لجهود سابقة بذلتها الأمانة منذ بداية مارس الماضي، حيث تم تطبيق جميع التدابير والإجراءات التى أقرتها منظمة الصحة العالمية للمواجهة، ومن ثم عملت الدولة المصرية على تطبيقها، من تخفيف العمالة وإلغاء البصمة، وأعمال تطهير وتعقيم يومي لجميع القاعات والاجتماعات، مع التوعية اللازمة لكل المترددين على المجلس، وإجراء الكشف الخاص بالحرارة، وطوارئ مستمرة بالقطاع الطبي للتعامل مع أي إشكالية.





النجاح فى التحصين

كما تضمنت غيرها من الجهود، التى نجحت فى تحصين المجلس من أي إشكاليات على مدار الفترة الماضية، إلا أنه مع قرار رئيس المجلس

الدكتور علي عبد العال فى التبكير بعقد الجلسات اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء، لحسم عدد من التشريعات الهامة، كان للأمانة العامة عدد من الإجراءات الإضافية لاستكمال الجهود السابقة ومن ثم تتلائم مع حجم النواب والعاملين المنتظر حضوره المجلس اليوم.





التباعد الإجتماعي والمسافات الآمنة

قامت الأمانة العامة بوضع بعض الإرشادات للنواب بقاعة المجلس الرئيسية وقاعات الاجتماعات والبهو الفرعوني بما يضمن تحديد المسافات الآمنة بينهم، وكذلك تفعيل إثبات الحضور للنواب من خلال بصمة الوجه، فضلًا عن تطهير وتعقيم جميع قاعات المجلس وطرقاته، وتزويد جميع القاعات والمكاتب بالمطهرات اللازمة، مع توزيع الكمامات على جميع المترددين، مع تركيب غرف التعقيم الذاتي على جميع أبواب المجلس والتى قامت بتوفيرها وزارة الإنتاج الحربي، بالكفاءة المطلوبة، حيث يتم من خلالها قياس درجة الحرارة والتعقيم الذاتي للمترددين على المجلس من النواب والعاملين بالأمانة العامة والمحررين البرلمانيين وذلك حفاظًا على سلامتهم.





ممرات التعقيم الذاتي وشكر الإنتاج الحربي

وفى هذا الإطار، توجه مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، بالشكر والتقدير للواء دكتور محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، على سرعة الاستجابة وتلبية مطالب البرلمان فى توفير غرف تعقيم وأدوات وقائية رغم ضيق الوقت، لتركيبها على جميع أبواب الدخول للمجلس، ذلك بحسب المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، مشيدًا بنجاح الصناعة الوطنية الفائقة في هذا الخصوص، وأنه توجد رسالتان من وراء هذا الأمر، الأولى أن العمل مستمر ولن يتوقف في ظل اتخاذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة، ودعم المنتج المحلي واجب وضرورة.





تشريعات كورونا

ومن المنتظر أن تشهد جلسة اليوم وغدا إلقاء البيان المالي للموازنة الجديدة، وأيضا مناقشة عدد من التشريعات الخاصة بالإجراءات المالية لمواجهة كورونا، وحسم ملف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، وإقرار علاوات يوليو، مع مناقشة قانون المشروعات الصغيرة ورعاية المريض النفسي، مع التصويت النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية والقانون الصادر به رقم 93 لسنة 2000 (22 مادة)، ومشروع قانون بتنظيم بعض الأوضاع الخاصة بنواب المحافظين (4 مواد) .





رفض تسريح العمالة

وعلى مستوى القوانين المدرجة للمناقشة، حيث إن مشروع قانون مقدم من الحكومة ببعض الإجراءات المالية التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد يتضمن ٧ مواد.





يأتي ذلك في إطار مواجهة الدولة للآثار المالية على القطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية المتضررة من تداعيات فيروس كورونا، ويهدف إلى منح مجلس الوزراء سلطة التدخل لتأجيل سداد بعض الضرائب وغيرها من الفرائض المالية والتأمينات أو تقسيطها أو مد آجال تقسيطها بدون أعباء؛ لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى.





كما يأتي أيضا لتحقيق أهداف الدولة من عدم تسريح أي عمالة اشترط مشروع القانون الاستفادة أو استمرار استفادة شركة أو منشأة أو فرد بكل أو بعض المزايا المقررة في مشروع القانون عدم الاستغناء عن بعض أو كل العمالة الموجودة نتيجة تداعيات فيروس كورونا.





الطوارئ الصحية

وتضم أيضا مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958 (4 مواد): حيث يستحدث مشروع القانون بعض التدابير الجديدة بحيث يتيح لرئيس الجمهورية أو من يفوضه اتخاذ كل أو بعض هذه التدابير لمواجهة حالة الطوارئ الصحية، ومنها تعطيل الدراسة بالجامعات والمدارس، وتعطيل العمل كليًا أو جزئيًا بالوزارات والمصالح، وتأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه جزئيًا أو كليًا، ومد آجال تقديم الإقرارات الضريبية، ومد آجال سداد كل أو بعض الضرائب المستحقة أو تقسيطها.





ويتضمن أيضا إلزام القادمين من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحي، وتقديم مساعدات مالية أو عينية للأفراد والأسر، وتقديم الدعم اللازم للبحوث العلاجية، وتقرير دعم مالي أو عيني للقطاعات الاقتصادية المتضررة، وتخصيص مقار بعض المدارس أو مراكز الشباب أو غيرها من الأماكن المملوكة للدولة لتجهيزها كمستشفيات ميدانية مؤقتة.





العلاوات الخمسة

كما تضم أيضا مشروع قانون زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التي تقررت بدءًا من 1/4/2006 ولم تضم إلى الأجر الأساسي في تاريخ استحقاق المعاش، وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 (5 مواد): يهدف إلى تحسين أحوال أصحاب المعاشات وتحقيق المساواة بينهم، إذ تضمن صرف زيادة تضاف إلى معاش الأجر المتغير لأصحاب المعاشات المستحقة اعتبارًا من 1/7/2006 بواقع 80% من قيمة العلاوة الخاصة التي لم تضم إلى الأجر الأساسي حتى تاريخ استحقاق المعاش، مع صرف الفروق المالية المستحقة بحد أقصى خمس سنوات، وتتحمل الخزانة العامة التكلفة المالية المترتبة على هذه الزيادة، وبإقرار هذا المشروع بقانون من مجلس النواب تنتهي أزمة أصحاب المعاشات في صرف العلاوات الخمسة المستحقة.





وتضم أيضا مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة 2019/ 2020 (4 مواد): حيث في ضوء تداعيات فيروس كورونا وما لها من آثار سلبية على الاقتصاد وحدوث خلل وتوقف لبعض القطاعات الاقتصادية مما يستوجب اتخاذ بعض الإجراءات لتحفيز النشاط الاقتصادي، ويتضمن هذا المشروع حزمة من زيادة الاستثمارات الحكومية الممولة بعجز من الخزانة العامة بنحو 10 مليار جنيه بهدف زيادة معدلات التشغيل بشكل مباشر، ويتم تمويلها من خلال الاقتراض وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم بقيمة تمويل تلك الحزمة بنحو نسبة 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي.

العلاوة الدورية كما تشهد مشروع قانون بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة (8 مواد): تحقيقًا لمبدأ المساواة والعدالة بين جموع العاملين بالجهات الإدارية بالدولة فإن مشروع القانون يتضمن إقرار علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية تقدر بنسبة 12% من الأجر الأساسي بحد أدنى 75 جنيه شهريًا اتساقًا ما هو مقرر للمخاطبين بقانون الخدمة ودون حد أقصى أيضًاوذلك في إطار استمرار نهج تحسين دخول الموظفين والعاملين بالدولة حيث تضمن المشروع القانون المشار زيادة الحافز الإضافي على اختلاف الدرجة الوظيفية.

المشروعات الصغيرة وتضم أيضا مشروع قانون بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (113 مادة)، يتضمن تنظيمًا جديدًا لتنمية المشرعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تيسيرات إتاحة التمويل، إعادة تنظيم أولوية الجهات مقدمة التمويل في استيداء حقوقها، تنظيم حق الانتفاع على العقارات المخصصة لأغراض المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أداء المشروعات المتعثرة لمستحقات الخزانة العامة، الحوافز غير الضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الحوافز الضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

ويتضمن أيضا حوافز الشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، موانع التمتع بالحوافز، وتيسير إجراءات بدء التعامل، كما يتضمن إنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء، كما يحدد توفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة في مجال الاقتصاد غير الرسمي.

ضريبة الدخل المناقشات تشهد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 (4 مواد): يشمل مشروع القانون تعديل للمادة 8 فيما يتعلق بسعر الضريبة وشرائح الدخل للأشخاص الطبيعيين وتعديل للمادة 87 بفرض مبالغ ضريبة إضافية على الفرق بين الضريبة النهائية وقيمة الضريبة الواردة بالإقرار الضريبي، وتعديل المادة (8) وقد تم تعديل شرائح ضريبية الدخل للأشخاص الطبيعيين عدة مرات منذ صدور قانون الضريبة منذ صدور قانون الضريبة حيث كان آخر هذه التعديلات عام 2017 عندما تم تعديل حد الإعفاء والشرائح واستحداث نظام الخصم الضريبي ولكن التطبيق العملي لنظام الخصم الضريبي أسفر عن وجود ما يعرف بالتأثير الحدي للشرائح.

كما يهدف إلى تعديل المادة (87) لتحقيق مزيد من الانضباط في المجتمع الضريبي على طريق إلزام الممولين بأداء مبالغ إضافية في حال وجود فروق جوهرية بين ما تم الإقرار عنه والضريبة النهائية على الفحص واستثنت المادة الممول الذي لا يمسك دفاتر وحسابات منتظمة من الحصول لمثل هذه المبالغ الإضافية.

ضريبة العقارات المبنية مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، سيكون علي طاولة المناقشات أيضا نظرًا لما أسفر عنه التطبيق العملي للنص من فرض الضريبة على العقارات المبنية على جميع الأراضي الفضاء الموجودة بالمصانع على وجه الخصوص وعلى الرغم من أنها غير مستغلة فعليًا وتخفيفًا للعبء الضريبي عن كاهل أصحاب تلك المصانع، فقد تم إعداد هذا المشروع بحيث يشترط بخضوع الأراضي الفضاء لهذه الضريبة الاستغلال الفعلي لها وذلك لما تحدده اللائحة التنفيذية.

المريض النفسي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009 (19 مادة): يهدف إلى سد الثغرات التي أسفر عنها التطبيق للقانون الحالي، والتأكيد على أهمية التخصيص الأكاديمي والإكلينيكي والتدريب على ممارسة العلاج النفسي مثل العلاج النفسي والسلوكي وغيره من أنواع العلاجات النفسية لهذا.

وأكد مشروع القانون ضرورة عقد امتحان لكل من يتقدم على ممارسة المهنة وعلى التعليم المستمر وعلى تجديد ترخيص الممارسة على فترات زمنية وأيضًا مزيد من الضمانات لحقوق المريض النفسي، كما حرص مشروع القانون على توفير آليات قانونية واضحة للمساءلة القانونية في حالة المخالفة.





