مي كساب تغني مهما حصل احتفالا بشهر رمضان

طرحت الفنانة مي كساب، أحدث أغانيها "مهما حصل" للاحتفال بشهر رمضان الكريم.
"مهما حصل" من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع وسام عبد المنعم، وإخراج وليد محمود.
وأعلنت الفنانة مى كساب عبر صفحتها على إنستجرام عن عرض مسلسل "اللعبة" عبر شاشة قنوات MBC خلال شهر رمضان المقبل.
المسلسل من تأليف أحمد سعد والي، محمد صلاح خطاب، إبراهيم صابر، إشراف على الكتابة فادي أبو السعود، إخراج معتز التوني، يشارك في بطولة "اللعبة" عدد من النجوم ومنهم؛ هشام ماجد، شيكو، أحمد فتحي، محمد ثروت، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، سامي مغاوري، مي كساب، ميرنا جميل، محمد أوتاكا ومنى جمال.