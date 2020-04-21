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مرأة

قبل رمضان.. 16 قاعدة للتسوق الآمن في زمن وباء الكورونا

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 09:58 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
يتهافت الكثيرون على الأسواق قبل رمضان، لكن هناك بعض قواعد التسوق الآمن في زمن وباء كورونا التي يجب اتباعها، وهي 16 خطوة مهمة للتسوق بأمان وفقا لنشرة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية: 

1- استخدم المناديل المعقمة أو أحضر معك مناديل وبللها لتعقيم الأسطح التي يمكن أن تلمسها 
(أكبر خطر للإصابة بالفيروسات عند التسوق هو عند لمس عربة التسوق أو السلة).
2- تخلص فورا من المناديل بشكل آمن في أقرب سلة مهملات بعد وضعها في كيس صغير.
3- تجنب لمس وجهك بأي شكل من الأشكال. 
4- حاول وضع البقالة ومشترواتك في أكياس بنفسك.
5- احمل مطهر اليد معك واستخدمه طوال رحلة التسوق بعد أي لمس لأي أسطح.
6 - حاول زيادة المسافة والتباعد بينك وبين المتسوقين.
7- حاول زيادة المسافة بينك وبين موظفي المتجر.
8- عند الحضور للمنزل ضع  كافة مشترواتك في سلة كبيرة خارج المنزل ثم إبدأ بنقلها للداخل كل كيس لوحده إلي المطبخ.
9- تخلص من كافة الأكياس في كيس واحد مغلق وضعه في سلة المهملات.
10- غسيل الفاكهة والخضروات بشكل جيد بالماء والخل.
11- مسح كافة أسطح المعلبات بشكل جيد بالماء والصابون.
12- اغسل يديك بعد الانتهاء من كافة الأمور.
13- طهر مقابض أبواب السيارة ومقابض الأبواب المنزلية.
14- طهر مفاتيح المنزل ومفاتيح السيارة وأية متعلقات معك.
15- ينصح بوضع كافة ملابس الخروج في الغسالة مباشرة و أخذ حمام دافئ بالماء والصابون.
16- حاول تقليل مرات الذهاب إلي التسوق قدر الإمكان.
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