AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

طلاب الثانوية العامة يطالبون بتحويل امتحانهم لقدرات خوفا من كورونا

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 09:49 ص
صدى البلد
Advertisements
منار نور
طالب عدد من طلاب الثانويه العامة ، لهذا العام بتحويل امتحاناتهم باللجان الي اختبارات قدرات تجنبًا من التجمعات في اللجان والتي من الممكن ان تكون بؤره لانتشار الفيروس  كورونا . 

ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #طبق_القدرات_للثانويه_ياريس‬⁩ ، وتصدر الهاشتاج قائمه الأكثر تداولًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا . 

وجاءت التعليقات كالتالي :_ 

#طبق_القدرات_للثانويه_ياريس‬⁩
‏احمى ولادك ياريس 
‏احنا مستقبل مصر  ⁦‪

احنا اعداد المصابين بتزيد واحنا قاعدين في البيت ف لما ينزل ٧٥٠٠٠٠ طالب اللجنه غير المراقبين وأهاليهم هو احنا كده بنموت  نفسنا بنفسنا محدش يزهق وكملو 
‏⁧‫#طبق_القدرات_للثانويه_يا_ريس‬⁩

الامتحانات لازم تتلغي ولو متلغتش فاحنا مش هننزل نمتحن...
‏حياتنا اهم ي ريس🖤

اللجان هتُعتبر بؤر لانتشار الفايرس والناس هتحس إن المرض مش موجود ومحدش ملاحظ خطورة الموقف
‏بالتالي هيحصل إنفجار مفاجئ في عدد الإصابات والوفيات وتبدأ مئات الحالات بالإنتقال إلى المستشفيات بأعداد أكبر من قدرة استيعاب المنظومة الصحية.

‏⁧‫#طبق_القدرات_للثانوية_يا_ريس
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وفاة حسنى مبارك.. إيمي طلعت زكريا تحكي كواليس مقابلة الرئيس الراحل لوالدها.. شاهد

#وزير_التعليم_العالى يتصدر تويتر.. ومغردون يطالبون بإلغاء الامتحانات

الأعلى للجامعات يستعد لحسم مصير الامتحانات غدا.. والطلاب: يا وزير التعليم العالي خليها أبحاث حياتنا أهم

#طبقوا_البحث_للخريجين يتصدر تويتر .. وطلاب: لازم تلغوا الامتحانات

ترشيحاتنا

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء بمحافظات مصر .. فيديو

زعيم كوريا الشمالية في حالة صحية حرجة.. تفاصيل

الشاب الأكثر حظا في العالم.. فقد وظيفته وعوضه القدر بـ4.8 مليون دولار أسترالي

دعاء الصباح من 20 آية قرآنية تدفع عنك الشر وتفتح لك أبواب الخير.. ردده الآن

حقيقة تغيير مواعيد الحظر فى رمضان.. وإليسا تروي تجربتها مع المرض.. أبرز ما جاء فى التوك شو

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء 21-4-2020.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأول مرة شاهد مرسيدس EQE الكهربائية منافسة تسيلا.. صور

8 فوائد لـ تنظيف البشرة العميق

ماذا يحدث للجسم عند تناول ورق العنب؟.. اكتشف بنفسك