طلاب الثانوية العامة يطالبون بتحويل امتحانهم لقدرات خوفا من كورونا

طالب عدد من طلاب الثانويه العامة ، لهذا العام بتحويل امتحاناتهم باللجان الي اختبارات قدرات تجنبًا من التجمعات في اللجان والتي من الممكن ان تكون بؤره لانتشار الفيروس كورونا .





ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #طبق_القدرات_للثانويه_ياريس‬⁩ ، وتصدر الهاشتاج قائمه الأكثر تداولًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا .





وجاءت التعليقات كالتالي :_





#طبق_القدرات_للثانويه_ياريس‬⁩

‏احمى ولادك ياريس

‏احنا مستقبل مصر ⁦‪





احنا اعداد المصابين بتزيد واحنا قاعدين في البيت ف لما ينزل ٧٥٠٠٠٠ طالب اللجنه غير المراقبين وأهاليهم هو احنا كده بنموت نفسنا بنفسنا محدش يزهق وكملو

‏⁧‫#طبق_القدرات_للثانويه_يا_ريس‬⁩





الامتحانات لازم تتلغي ولو متلغتش فاحنا مش هننزل نمتحن...

‏حياتنا اهم ي ريس🖤





اللجان هتُعتبر بؤر لانتشار الفايرس والناس هتحس إن المرض مش موجود ومحدش ملاحظ خطورة الموقف

‏بالتالي هيحصل إنفجار مفاجئ في عدد الإصابات والوفيات وتبدأ مئات الحالات بالإنتقال إلى المستشفيات بأعداد أكبر من قدرة استيعاب المنظومة الصحية.





‏⁧‫#طبق_القدرات_للثانوية_يا_ريس