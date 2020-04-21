طلاب الثانوية العامة يطالبون بتحويل امتحانهم لقدرات خوفا من كورونا

طالب عدد من طلاب الثانويه العامة ، لهذا العام بتحويل امتحاناتهم باللجان الي اختبارات قدرات تجنبًا من التجمعات في اللجان والتي من الممكن ان تكون بؤره لانتشار الفيروس كورونا .
ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #طبق_القدرات_للثانويه_ياريس ، وتصدر الهاشتاج قائمه الأكثر تداولًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا .
وجاءت التعليقات كالتالي :_
#طبق_القدرات_للثانويه_ياريس
احمى ولادك ياريس
احنا مستقبل مصر
احنا اعداد المصابين بتزيد واحنا قاعدين في البيت ف لما ينزل ٧٥٠٠٠٠ طالب اللجنه غير المراقبين وأهاليهم هو احنا كده بنموت نفسنا بنفسنا محدش يزهق وكملو
#طبق_القدرات_للثانويه_يا_ريس
الامتحانات لازم تتلغي ولو متلغتش فاحنا مش هننزل نمتحن...
حياتنا اهم ي ريس🖤
اللجان هتُعتبر بؤر لانتشار الفايرس والناس هتحس إن المرض مش موجود ومحدش ملاحظ خطورة الموقف
بالتالي هيحصل إنفجار مفاجئ في عدد الإصابات والوفيات وتبدأ مئات الحالات بالإنتقال إلى المستشفيات بأعداد أكبر من قدرة استيعاب المنظومة الصحية.
#طبق_القدرات_للثانوية_يا_ريس