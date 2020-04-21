AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

قنوات عرض مسلسل حب عمري لهيثم شاكر

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 11:29 ص
صدى البلد
Advertisements
شيرى نبيل
يخوض الفنان هيثم شاكر تجربته الثانية والبطولة المطلقة الأولى له من خلال مسلسل "حب عمري" الذي يشارك في موسم دراما رمضان 2020.

مسلسل "حب عمري" هو ثاني تجارب هيثم شاكر التلفزيونية بعد مشاركته في مسلسل "أرض جو" مع غادة عبد الرازق عام 2017.

ويعرض مسلسل "حب عمري" لهيثم شاكر على قناة روتانا دراما.

مسلسل حب عمري، بطولة هيثم شاكر وسهر الصايغ ومحمد عادل ومنة فضالي ومي القاضي وأماني كمال وديانا هشام ومحمد مهران ومحمد سليمان وأحمد كرارة وتامر فرج وحمادة بركان وهادر الشرنوبي وسامح الصريطي وحنان سليمان وعبير منير ومحمد مرزبان.

المسلسل تأليف وسيناريو فداء الشندويلي، ومن إخراج عبد العزيز حشاد، من إنتاج شركة "جولد ميديا".

وتدور أحداثه في إطار رومانسي اجتماعي، إلى جانب التشويق والإثارة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هيثم شاكر يروج لفيديو كليب "لحقتيني" على طريقته الخاصة

بوسترات غير رسمية.. هيثم شاكر ينفي طرح بوستر مسلسل حب عمري

سهر الصايغ تخوض السباق الرمضاني بـ النهاية وحب عمري

بالصور ... أحدث ظهور لمنة فضالي من كواليس مسلسل حب عمري

هيثم شاكر ينتهي من نصف مشاهد مسلسل حب عمري

شاهد.. أحدث ظهور لـ هيثم شاكر من كواليس حب عمري

ترشيحاتنا

كوريا الجنوبية تكذب المخابرات الأمريكية وتكشف حقيقة موت زعيم الشمال

لاستضافة باقي مباريات الموسم.. ريال مدريد يحدد بديلا لـ ملعب سانتياجو برنابيو

الصحة: أغلب حالات الوفاة بفيروس كورونا من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.. فيديو

دار الإفتاء: يجوز قضاء صلاة التراويح بعد صلاة الفجر

رغم انتشار كورونا.. حاكم ولاية أمريكية يعلن فتح الشواطئ والمحال التجارية

بلا رحمة.. شاهد أم تلقي رضيعها وسط الزراعات بالشرقية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأبيض والأسود.. هدى المفتي تخطف الأنظار بإطلالة من الخمسينات

في أفريقيا.. ارتداء الكمامة أو التعرض لعقوبات صارمة

زمن كورونا.. أب يضطر لرؤية طفله حديث الولادة لأول مرة عبر "فيديو كول"