قنوات عرض مسلسل حب عمري لهيثم شاكر

يخوض الفنان هيثم شاكر تجربته الثانية والبطولة المطلقة الأولى له من خلال مسلسل "حب عمري" الذي يشارك في موسم دراما رمضان 2020.





مسلسل "حب عمري" هو ثاني تجارب هيثم شاكر التلفزيونية بعد مشاركته في مسلسل "أرض جو" مع غادة عبد الرازق عام 2017.





ويعرض مسلسل "حب عمري" لهيثم شاكر على قناة روتانا دراما.





مسلسل حب عمري، بطولة هيثم شاكر وسهر الصايغ ومحمد عادل ومنة فضالي ومي القاضي وأماني كمال وديانا هشام ومحمد مهران ومحمد سليمان وأحمد كرارة وتامر فرج وحمادة بركان وهادر الشرنوبي وسامح الصريطي وحنان سليمان وعبير منير ومحمد مرزبان.





المسلسل تأليف وسيناريو فداء الشندويلي، ومن إخراج عبد العزيز حشاد، من إنتاج شركة "جولد ميديا".



