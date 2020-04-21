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خلال الموجة 15..الدولة تسترد أكثر من 3 ملايين متر و 6 آلاف فدان من أراضيها

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 09:47 ص
الدولة تسترد أكثر
الدولة تسترد أكثر من 3 مليون متر و 6 الاف فدان
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فرح علاء الخولي

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن هناك الكثيرين الذين استغلوا الأزمة التي تمر بها الدولة في ظل مواجهة فيروس كورونا معتقدين ان من الصعب ردعهم، ونتيجة لذلك كان هناك الكثير من التداعيات سواء على أراضي الدولة أو بمخالفات البناء والزراعة.


وتابع الدكتور خالد قاسم، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الورد"، الذي يذاع على قناة Ten، أنه تم إزالة 369 حالة تعدي بالبناء على أملاك الدول في الـ 24 ساعة الاخيرة ليصل الاجمالي الى 2578 حالة إزالة، وبالتالي ما تم استرداده وفقًا لتعليمات رئيس الجمهورية وصل الى 3 مليون و186 ألف متر مربع.


وأضاف أنه تم ازالة 135 حالة بالتعدي على أراضي الدولة بالزراعة، ليصل الإجمالي خلال 12 يوما الى 483 إزالة على مستوى المحافظات، ليصل إجمالي الأفدنة المستردة من هذا النوع من التعديات إلى 6 الاف و 880 فدانا.


وأشار الى ان أيضًا رصدت الوزارة أنواع من مخالفات البناء أيضًا وهي سواء بتعلية العقار أو بالبناء بدون رخصة، وتم إزالة 208 ألف متر مربع من تلك المخالفات حتى الأمس، بالإضافة الى إزالة 1018 حالة تعدي بالبناء على أملاك خاصة وتبلغ حوالي 39 فدانا.


وأوضح خالد قاسم، أنه سيتم حماية كل الأراضي وكل أملاك الدولة من أي تعديات، وقامت وزارة التنمية المحلية بـ 15 موجة من موجات حق الشعب التي تمت خلال السنتين ونصف الماضيتين.

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