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أخبار العالم

دبلوماسي أمريكي يكشف سرًا عسكريًا عن كوريا الجنوبية

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 09:45 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي
لغرضٍ غير معروف، كشف سفير أمريكا في كوريا الجنوبية ، عن تسلمها لسلاح أمريكي جديد، وذلك دون رغبة من الدولة المضيفة لإعلان ذلك.

وكشف السفير الأمريكي لدى سيول ، هاري هاريس، عن وصول طائرة مسيرة من دون طيار من نوع "جلوبال هوك RQ-4 Block 30" إليها. 

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية عن  مصدر مطلع لم تذكر هويته قوله: "موقفنا الأساسي هو عدم نشر هذه الأشياء لأسباب أمنية. جلوبال هوك تعد أحد أصول المراقبة الرئيسية، على الرغم من أننا نتفهم الاهتمام الكبير بها".

وأضاف المصدر: " يمكن النظر لها (التغريدة) كعمل دبلوماسي، ولكن سيئول لا تريد الإعلان عن وصول الطائرة".

وأفادت مصادر أخرى بأن السفير، باعتباره قائدا عسكريا سابقا، معروف باهتمامه بمثل هذه الأصول، وربما رأى أن التسليم السلس للطائرة يعد علامة على التحالف القوي بين واشنطن وسيئول.

وكان السفير الأمريكي لدى سيئول قد كشف في تغريدة على صفحته في "تويتر" الأحد الماضي، عن وصول طائرة أمريكية بدون طيار من طراز "جلوبال هوك" إلى كوريا الجنوبية.

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