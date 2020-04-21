محافظ البحر الأحمر: لم نسجل إصابات بكورونا منذ يومين..فيديو

قال اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، إنه تم تطبيق الإجراءات الاحترازية بشكل صارم للحد من انتشار فيروس كورونا، لافتًا إلى أن المواطنين اعتادوا على الاستمتاع بالطقس واعتداله يوم شم النسيم على الجزر بالبحر الأحمر، والمراسى.





وأضاف محافظ البحر الأحمر، فى مداخلة هاتفية ببرنامج " صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى، أنه تم منع خروج المراكب واليخوت من الميناء بالأمس لمنع اختلاط المواطنين وللتأكيد على التباعد الاجتماعى، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ الحذر خوفًا من التجمعات بين المواطنين.





وتابع أن الأمور مستقرة فى المحافظة، مؤكدًا أن المحافظة لم تسجل أى إصابات بفيروس كورونا منذ يومين، مشيرًا إلى أن الاسبوع الماضى سجلت المحافظة أعداد اصابة بسيطة جدًا.





وأوضح أن المحافظة بها حجر صحى لعدد من المصريين العائدين من الخارج بمرسى علم، منوهًا أن المحافظة استقبلت 623 شخصًا قضوا فترة العزل الصحى الخاصة بهم وانتقلوا لمنازلهم بعدها.





ولفت إلى ان هناك 216 مصريا قادمين من كندا يقضون فترة الحجر الصحى لهم بمرسى علم، ومن المتوقع وصول عدد من المصريين قادمين من بيروت مساء اليوم لقضاء الحجر الصحى لمدة 14 يومًا بالمحافظة.