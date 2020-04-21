AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

محافظ البحر الأحمر: لم نسجل إصابات بكورونا منذ يومين..فيديو

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 09:55 ص
صدى البلد
Advertisements
آيات أحمد
قال اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، إنه  تم تطبيق الإجراءات الاحترازية بشكل صارم  للحد من انتشار فيروس كورونا، لافتًا إلى أن المواطنين اعتادوا على الاستمتاع بالطقس واعتداله يوم شم النسيم على الجزر بالبحر الأحمر، والمراسى.

وأضاف محافظ البحر الأحمر، فى مداخلة هاتفية ببرنامج " صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى، أنه تم منع خروج المراكب واليخوت من الميناء بالأمس لمنع اختلاط المواطنين وللتأكيد على التباعد الاجتماعى، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ الحذر  خوفًا من التجمعات بين المواطنين.

وتابع أن الأمور مستقرة فى المحافظة، مؤكدًا أن المحافظة لم تسجل أى إصابات بفيروس كورونا منذ يومين، مشيرًا إلى أن الاسبوع الماضى سجلت المحافظة أعداد اصابة بسيطة جدًا.

وأوضح أن المحافظة بها حجر صحى لعدد من المصريين العائدين من الخارج بمرسى علم، منوهًا أن المحافظة استقبلت 623 شخصًا قضوا فترة العزل الصحى الخاصة بهم وانتقلوا لمنازلهم بعدها.

ولفت إلى ان هناك 216 مصريا قادمين من كندا  يقضون فترة الحجر الصحى لهم بمرسى علم، ومن المتوقع وصول عدد من المصريين قادمين من بيروت مساء اليوم لقضاء الحجر الصحى لمدة 14 يومًا بالمحافظة. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزيرة الصحة توزع هدايا للأطفال المصريين العائدين من الصين في الحجر الصحي .. صور

تيسيرا على الأهالي.. توفير مقر للنيابة العامة في مرسى علم

ممنوع زيارة الأقارب.. تفاصيل الحجر الصحي للعائدين من واشنطن داخل فندق مرسى علم

منهم فريدة عثمان.. ماذا قال العائدون من أمريكا عن مصر في ظل أزمة كورونا؟

أتوبيسات لنقل 323 عائدا من أمريكا.. وفنادق 5 نجوم مجانا بمرسى علم

محافظ البحر الأحمر يوضح وضع الحجر الصحي بعد وصول 323 مصريا من الخارج

ترشيحاتنا

حدث ليلا.. صور مسربة لمذيعة قناة الجزيرة.. وزعيم كوريا الشمالية في حالة حرجة

بإطلالة ملفتة.. طليقة خالد عليش تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصوير

الشاب الأكثر حظا في العالم.. فقد وظيفته وعوضه القدر بـ4.8 مليون دولار أسترالي

الكويت تعلن شفاء 45 مصابا بفيروس كورونا

رونالدو: كريستيانو منزعج بسبب اسمي.. وهيكتور كوبر كان فظيعا في تدريبه

ماذا يحدث للجسم عند تناول ورق العنب؟.. اكتشف بنفسك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأول مرة شاهد مرسيدس EQE الكهربائية منافسة تسيلا.. صور

8 فوائد لـ تنظيف البشرة العميق

ماذا يحدث للجسم عند تناول ورق العنب؟.. اكتشف بنفسك