تونس تعلن ارتفاع إصابات فيروس كورونا إلى 884 حالة

أعلنت السلطات الصحية في تونس، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى 884 حالة بعد تأكيد إصابة 5 حالات جديدة.





وكانت تونس قد أعلنت، أمس الاثنين، ارتفاع عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا الى 148 حالة وفق آخر عدد من النشرية التي يصدرها المرصد الوطني للامراض الجديدة والمستجدة.





وفي وقت سابق، قرر الرئيس التونسي قيس سعيد تمديد الحظر الصحي لوقف تفشي فيروس كورونا بينما ستعلن الحكومة لاحقا فترة التمديد.





وهذا ثاني تمديد للحظر الذي بدأ منذ شهر بينما تكافح تونس لوقف تفشي الفيروس المستجد.





وكانت الرئاسة التونسية أعلنت في الأول من إبريل الجاري تمديد الحظر الصحي العام لمدة أسبوعين حتى 19 إبريل.