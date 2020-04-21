AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

تونس تعلن ارتفاع إصابات فيروس كورونا إلى 884 حالة

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 09:50 ص
تونس تعلن ارتفاع
تونس تعلن ارتفاع إصابات فيروس كورونا إلى 884 حالة
Advertisements
دعاء أبوهشيمة
أعلنت السلطات الصحية في تونس، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى 884 حالة بعد تأكيد إصابة 5 حالات جديدة.

وكانت تونس قد أعلنت، أمس الاثنين، ارتفاع عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا الى 148 حالة وفق آخر عدد من النشرية التي يصدرها المرصد الوطني للامراض الجديدة والمستجدة.

وفي وقت سابق، قرر الرئيس التونسي قيس سعيد تمديد الحظر الصحي لوقف تفشي فيروس كورونا بينما ستعلن الحكومة لاحقا فترة التمديد.

وهذا ثاني تمديد للحظر الذي بدأ منذ شهر بينما تكافح تونس لوقف تفشي الفيروس المستجد.

وكانت الرئاسة التونسية أعلنت في الأول من إبريل الجاري تمديد الحظر الصحي العام لمدة أسبوعين حتى 19 إبريل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تونس تعلن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 20 حالة

تونس تسجل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا

قرار جديد من الدفاع التونسية لمواجهة كورونا

ارتفاع جديد في ضحايا كورونا في تونس.. والصحة تحذر من خطورة المرحلة

تونس تعلن تسجيل 14 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

تونس تسجل 34 إصابة جديدة بكورونا

ترشيحاتنا

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء بمحافظات مصر .. فيديو

الثورة راجعة.. إليسا تهاجم الحكومة اللبنانية

استقرار الدولار وتراجع العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 21-4-2020

شريف إكرامي: رمضان صبحي طلب الزواج من شقيقتي في التتش ورفضت.. فيديو

بإطلالة محتشمة.. خطيبة محمد الشرنوبى تتألق فى أحدث ظهور

القبض على حنين حسام بتهمة التحريض على الفسق والفجور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأول مرة شاهد مرسيدس EQE الكهربائية منافسة تسيلا.. صور

8 فوائد لـ تنظيف البشرة العميق

ماذا يحدث للجسم عند تناول ورق العنب؟.. اكتشف بنفسك