AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

بخصومات 25٪ للسلعة الغذائية.. غرفة الوادى الجديد التجارية تنظم معرض أهلا رمضان

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 10:42 ص
سلع غذائية
سلع غذائية
Advertisements
ولاء عبد الكريم
افتتحت غرفة الوادى الجديد التجارية، واللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، فعاليات المعرض السنوى "أهلا رمضان" الذى تنظمه الغرفة التجارية بالمحافظة بالتعاون مع مديرية التموين، والذى يستمر حتى نهاية رمضان.

وقال عربى كامل يمانى، رئيس غرفة الوادى الجديد التجارية، إن المعرض يقام على مساحة ٦٠٠ متر مربع، ويضم جميع تجار المواد الغذائية الأساسية والرئيسية من زيوت وحبوب ومسلى ولحوم ودواجن وأسماك بقوليات بجانب الخضر والفاكهة.

وأضاف عربى كامل يمانى، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أنه بالرغم من مخاوف انتشار فيروس كورونا ومحاولة تخفيف وطأة الآثار السلبية للإجراءات الحكومية الاحترازية لمواجهة الفيروس على المواطنين، فإن المعرض سيراعى وسائل الأمان والسلامة العامة بمنع التجمع والحفاظ على عمليات التطهير والتعقيم بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وحول الأسعار بالمعرض، أوضح أن العارضين اتفقوا مع المحافظ على تقديم خصومات تتراوح بين ٢٠ و٢٥٪ على  مستوى الأسعار خارج المعرض السنوى، على أن يتولى المهندس  صلاح السيد، مدير التموين، الإشراف على تنفيذ اتفاق الغرفة والمحافظة.

ونوه إلى أن المحافظة وفرت مكان المعرض وتوفير الحماية المدنية والخدمات من التأمين والكهرباء على أن تقوم الغرفة بحسن اختيار كبار المنتجين وتجار الجملة من السلع الرئيسية، والمواد الغذائية والتجهيزات الداخلية من أقسام وكلفة أعمال الفراشة والنظافة، لافتا إلى أن التجار بجانب المواطنين فى هذه الأيام العصيبة ويقومون بتلبية الاحتياجات بأقل الأسعار فى أيام الشهر المبارك والعمل على تخفيف نفقات المعيشة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس الغرفة التجارية بالوادي الجديد: حملات رقابية مستمرة لمواجهة الاحتكار

التموين توضح حقيقة إلغاء معارض أهلا رمضان.. فيديو

بعد إلغاء معارض أهلا رمضان.. التموين: طرح السلع بأسعار مخفضة 20% في هذه الأماكن

غرفة الإسماعيلية تدرس استبدال معرض أهلا رمضان بسيارات متنقلة

افتتاح معرض "أهلا رمضان" بمدينة الخارجة في الوادي الجديد

ترشيحاتنا

في ذكرى ميلاده.. سر تنبؤ فريد الأطرش بوفاته خلال أيامه الأخيرة

أخبار الفن.. صور فاضحة لمذيعة قناة الجزيرة.. حقيقة ارتباط درة برجل أعمال.. محاولة انتحار فنانة معروفة

اشترى آيفون 7 نسخة 128 جيجابايت بـ 2450 جنيها..تفاصيل

تشييع جثمان عمرو عبد السميع ظهر اليوم

حقيقة تغيير مواعيد الحظر فى رمضان.. وإليسا تروي تجربتها مع المرض.. أبرز ما جاء فى التوك شو

دعاء الخوف من كورونا.. كلمات تنجيك من الأمراض والأوبئة رددها الآن

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ترك منزلها خوفا من نشر عدوى كورونا.. ممرضة تشارك لقطات مؤثرة لعائلتها

لأول مرة شاهد مرسيدس EQE الكهربائية منافسة تسيلا.. صور

8 فوائد لـ تنظيف البشرة العميق