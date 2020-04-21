بخصومات 25٪ للسلعة الغذائية.. غرفة الوادى الجديد التجارية تنظم معرض أهلا رمضان

افتتحت غرفة الوادى الجديد التجارية، واللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، فعاليات المعرض السنوى "أهلا رمضان" الذى تنظمه الغرفة التجارية بالمحافظة بالتعاون مع مديرية التموين، والذى يستمر حتى نهاية رمضان.



وقال عربى كامل يمانى، رئيس غرفة الوادى الجديد التجارية، إن المعرض يقام على مساحة ٦٠٠ متر مربع، ويضم جميع تجار المواد الغذائية الأساسية والرئيسية من زيوت وحبوب ومسلى ولحوم ودواجن وأسماك بقوليات بجانب الخضر والفاكهة.



وأضاف عربى كامل يمانى، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أنه بالرغم من مخاوف انتشار فيروس كورونا ومحاولة تخفيف وطأة الآثار السلبية للإجراءات الحكومية الاحترازية لمواجهة الفيروس على المواطنين، فإن المعرض سيراعى وسائل الأمان والسلامة العامة بمنع التجمع والحفاظ على عمليات التطهير والتعقيم بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.



وحول الأسعار بالمعرض، أوضح أن العارضين اتفقوا مع المحافظ على تقديم خصومات تتراوح بين ٢٠ و٢٥٪ على مستوى الأسعار خارج المعرض السنوى، على أن يتولى المهندس صلاح السيد، مدير التموين، الإشراف على تنفيذ اتفاق الغرفة والمحافظة.



ونوه إلى أن المحافظة وفرت مكان المعرض وتوفير الحماية المدنية والخدمات من التأمين والكهرباء على أن تقوم الغرفة بحسن اختيار كبار المنتجين وتجار الجملة من السلع الرئيسية، والمواد الغذائية والتجهيزات الداخلية من أقسام وكلفة أعمال الفراشة والنظافة، لافتا إلى أن التجار بجانب المواطنين فى هذه الأيام العصيبة ويقومون بتلبية الاحتياجات بأقل الأسعار فى أيام الشهر المبارك والعمل على تخفيف نفقات المعيشة.

