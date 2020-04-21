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ثقافة

حملة لـ سفارات المعرفة للتعريف بأنشطة مكتبة الإسكندرية

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 10:55 ص
صدى البلد
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أحمد عبد العزيز
قامت إدارة سفارات المعرفة التابعة لقطاع التواصل الثقافي بالتعاون مع إدارة خدمات المعلومات التابعة لقطاع المكتبات وخدمات المعلومات بمكتبة الاسكندرية بالتعريف بالخدمات المتعددة التي تُقدمها المكتبة بشكل عام، وقطاع المكتبات بشكل خاص داخل سفارات المعرفة المنتشرة في الجامعات المصرية. 

في هذا السياق، يجري نشر ومشاركة جميع الخدمات العلمية والثقافية التي تقدمها المكتبة لروادها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وإتاحة المعلومات عن بُعد للمستفيدين من جميع أرجاء الجمهورية.

ومن أبرز الخدمات التي تقدمها المكتبة، والتي سعت سفارات المعرفة إلى التعريف بها وإلقاء الضوء عليها؛  الخدمات التي تقدمها مكتبة طه حسين لضعاف البصر والمكفوفين من خدمات للقراءة عن بعد، والدورات التدريبية في مجال تصميم المواقع، وإتاحة العديد من  الكتب المسموعة  لمختلف الأعمار، وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي.


و أعرب كثير من المكفوفين وضعاف البصر عن تقديرهم للعمل نظرا للفائدة التي عادت عليهم من استخدام تلك الخدمات، حيث تمكنت إدارة سفارات المعرفة من الوصول إلى عدد كبير منهم على مستوى الجمهورية، وتعريفهم بالخدمات المقدمة لهم، وسبل الاستفادة منها.  


يأتي هذا فى إطار سعي مكتبة الإسكندرية إلى نشر الثقافة والمعرفة لجميع المصريين على الانترنت، خاصة في ظل  الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة المصرية  للحدَّ من انتشار فيروس كورونا المستجد .
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