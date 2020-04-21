فيفا يفرض عقوبة كبيرة على أحد الأندية السعودية

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، توقيع عقوبة كبيرة، على أحد أندية الدوري السعودي، وفقًا لخبير اللوائح والقوانين الرياضية أحمد الأمير.

وكتب أحمد الأمير خبير اللوائح والقوانين الرياضية عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر": "لاعب أجنبي صدر له حكم من فيفا بمبلغ 4 مليون يورو، من مستحقاته المتأخرة لدى أحد الأندية السعودية، مع غرامات تأخير تحسب من العام الماضي بمقدار 5%".

وأشار خبير اللوائح والقوانين الرياضية، إلى أن اللاعب، يرفض هذا الحكم، ويطالب هذا النادي بدفع مبلغ أكبر، لذلك قرر اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضية "كاس".

وأكد أحمد الأمير، أن في حالة عدم السداد، سيتم حرمان هذا النادي من التعاقدات لمدة 3 فترات، إلى أن يتم السداد.

وأتم: "المصيبة أن بعض أنديتنا تتعمد الاستئناف أمام كاس، وهي بذلك تزيد الطيبة بله، وتجعل المبلغ يتضاعف لشراء بعض الوقت، بدلًا من سداد مبلغ 4 مليون يورو، يتحول المبلغ لـ6 مليون يورو".