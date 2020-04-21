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فن

فى ذكرى وفاة بدر الدين جمجوم.. قصة زواج الفلسطيني من الطفلة المعجزة فيروز

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 10:44 ص
صدى البلد
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شيري نبيل
تحل اليوم، الثلاثاء، ذكرى وفاة الفنان بدر الدين جمجوم، والذي توفي في يوم 21 أبريل 1992، وهو من أصل فلسطيني، وتخرج في قسم التمثيل بمعهد الفنون المسرحية عام 1959، ثم فى كلية الآداب جامعة القاهرة، والتحق بفرقة "ساعة لقلبك" الكوميدية، ثم فرقة إسماعيل يس، وفرقة التليفزيون.

عمل موظفا بالثقافة الجماهيرية، ومن مسرحياته: الفضيحة، الراجل اللى قال.

عمل في الأدوار الثانوية في السينما، ثم اختفى عن الساحة قبل أن يعود في أواخر أيامه لإنتاج فيلمه الأخير الذي قام ببطولته.

عمل في التليفزيون ومن مسلسلاته: سيدي الطفل الصغير.

تزوج من الفنانة المعتزلة "الطفلة المعجزة فيروز"، معبرا عن فكرة التسامح الدينى بين الأزواج، وكيف أنه يمكن لزوج مسلم أن يعيش في حب وسلام مع زوجة مسيحية، وعاش بدر الدين جمجوم و"فيروز" ثلاثين عاما حتى توفاه الله وهى على دينها المسيحية.

بعد زواجه من فيروز، قدم بدر الدين جمجوم معها مسرحية "شقة وخمسين مفتاح"، وهي رواية استوحاها من قصة طريفة حدثت لهما بعد الزواج، فقد كان عش الزوجية هو السكن الذي كان جمجوم يعيش فيه قبل الزواج مع الممثل الراحل إبراهيم خان، وبحكم كونهما عازبين – قبل زواجه بالطبع - كانت شقتهما تعج بالأصدقاء في أي وقت من اليوم.

وكانوا يملكون نسخا عديدة من مفاتيح الشقة، وهو ما سبب ارتباكا شديدا للزوجين في الأسابيع الأولى من الزواج، إلى أن فطن الأصدقاء للأمر وكفوا عن الذهاب للشقة، ومن هنا جاءت فكرة تلك المسرحية التي كانت الأخيرة في حياة فيروز الفنية.

وتوج زواجهما بإنجاب طفلين أيمن وإيمان.

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