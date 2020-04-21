محور سياحي جديد.. طريق الأبيض كليوباترا إضافة لتطوير مطروح

جهود كبيرة تبذلها الشعبة الهندسية بالمنطقة الغربية العسكرية، تحت إشراف مديرية إسكان مطروح، لتنفيذ محور سياحي جديد للربط بين شاطئ الأبيض ومنطقة كليوباترا.





ويعد طريق شاطئ الأبيض - كليوباترا من أهم المحاور السياحية الجديدة والتي ستحقق رواجا سياحيا بالإضافة إلى توسيع منطقة الكورنيش بالإضافة إلى الربط بين عدد من الشواطئ المهمة بمطروح.





وتفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح صباح اليوم الثلاثاء أعمال التطوير بطريق كورنيش الأبيض الجديد كمحور سياحى واستثمارى جديد للوقوف علي نسب التنفيذ، مؤكدا أن المحور الجديد يبلغ طوله ٨ كيلو مترات يربط من طريق كليوباترا حتى منطقة الأبيض كطريق مزدوج باتساع 32 مترا.





وأضاف أن الأعمال الإنشائية به ومد المرافق والبنية التحتية من توصيل شبكة كهرباء وتركيب أعمدة وصرف أمطار وممر دراجات وأرصفة وبلدورات وغيرها وانتهت بالفعل، موضحا أنه جار أعمال الدهانات وتركيب كراسي الاستراحات لتكون منطقة جذب سياحى جديدة بمطروح، والتى تم تنفيذها من خلال الشعبة الهندسية بالمنطقة الغربية العسكرية تحت إشراف مديرية الإسكان مطروح.





كما تفقد محافظ مطروح أعمال إنشاء حاجز يحول بين امتداد مياه البحر إلى منشآت التطوير من شاليهات وكافتيريات وغيرها بشاطئ الغرام ، كما تفقد محافظ مطروح أعمال إعادة تأهيل الممر الخرسانى الواصل بين المدخل إلى منطقة حمام كليوباترا والتى تأثرت بأعمال مد البحر خلال موجات الطقس السيئ خلال موسم الشتاء.



