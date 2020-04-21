ضبط 750 هاربًا من أحكام و 17 قضية تموينية متنوعة بأسوان

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، تنفيذ حملاتها الأمنية المكبرة لتحقيق الانضباط فى الشارع ومكافحة الجرائم بشتى صورها وتحقيق الانتشار الأمنى الفعال والقضاء على الظواهر السلبية.

وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 750 حكما، شملت ضبط 156 حكم حبس جزئى و28 حكم حبس مستأنف و440 حكم غرامات و125 حكم مخالفات.





ويأتى ذلك فى إطار خطة مديرية أمن أسوان لتكثيف الوجود الشرطي بالشارع، بالإضافة إلى مكافحة الجريمة بمختلف صورها، خاصة أعمال البلطجة والاتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.

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كما واصلت الأجهزة الرقابية والتموينية تنفيذ إجراءاتها المشددة لضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، حيث نجحت الأجهزة التموينية بالتعاون مع الجهات الأمنية والمختصة فى ضبط 17 قضية تموينية متنوعة.





وقد شملت المضبوطات 7 قضايا للبيع بأزيد من السعر الرسمى، و4 قضايا مخالفات المخابز البلدية، كما أسفرت جهود الأجهزة المعنية عن ضبط 6 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.







وجار الاستمرار فى القيام بحملات مماثلة على جميع الأسواق بالمراكز والأقسام على مستوى المدن والقرى لضبط عملية البيع والشراء والتأكد من سلامة المنتجات.