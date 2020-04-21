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برلمان

بعد اكتشاف مصاب بفيروس كورونا.. برلماني يطالب بإغلاق سلسلة كارفور

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 10:42 ص
كارفور
كارفور
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فريدة محمد
طالب المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب وعضو هيئة مكتب حزب مستقبل وطن بالعاصمة، بإغلاق مؤقت لسلسلة كارفور أو تنظيم الدخول وعملية الشراء داخله، للحد من انتشار فيروس كورونا. 

يأتي ذلك بعد إعلان إدارة سلسلة كارفور مصر عن إصابة أحد موظفيها في كارفور هايبر ماركت "داندي مول" بفيروس كورونا المستجد بعد مكوثه في الحجر الصحي المنزلي منذ 9 أبريل ويجري تقديم الرعاية الطبية له من قبل السلطات الصحية المختصة.  

وأشاد النائب بحرص إدارة كارفور على إجراء عمليات تعقيم وتطهير شاملة للمتجر مرتين، حفاظًا على صحة العاملين والعملاء ووضع فريق العمل المخالط للمصاب بفيروس كورونا في الحجر المنزلي، محذرًا من التزاحم الشديد داخل كارفور وعدم اتخاذ الإجراءات والتدابير والتعليمات الحكومية للحد من سلبيات انتشار فيروس كورونا.
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