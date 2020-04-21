بعد اكتشاف مصاب بفيروس كورونا.. برلماني يطالب بإغلاق سلسلة كارفور

طالب المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب وعضو هيئة مكتب حزب مستقبل وطن بالعاصمة، بإغلاق مؤقت لسلسلة كارفور أو تنظيم الدخول وعملية الشراء داخله، للحد من انتشار فيروس كورونا.





يأتي ذلك بعد إعلان إدارة سلسلة كارفور مصر عن إصابة أحد موظفيها في كارفور هايبر ماركت "داندي مول" بفيروس كورونا المستجد بعد مكوثه في الحجر الصحي المنزلي منذ 9 أبريل ويجري تقديم الرعاية الطبية له من قبل السلطات الصحية المختصة.



