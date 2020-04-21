باحث يكشف مدى صحة تقرير بوجوش بشأن تزييف أعداد مصابين كورونا فى مصر.. فيديو

قال الدكتور أحمد نجيدة، الباحث فى جامعة بوتسمورت البريطانية، إن تقرير الطبيب الكندى إسحاق بوجوش حول سيناريو فيروس كورونا، وجد أن نسبة عدد المصابين بفيروس كورونا فى مصر يتراوح ما بين 19 ألف حالة و51 ألف حالة، لافتًا إلى أن الطبيب كتب تلك التصريحات والدراسة البحثية الخاصة به على "تويتر" ووجد هجوم حاد من الأطباء المصريين.





وأضاف الدكتور أحمد نجيدة، خلال حديثه ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على الفضائية الأولى، أن الصحف العالمية تناقلت تلك الدراسة مثل الجارديان والاندبندت، وغيرها.





وتابع أن البحث تناقل بشكل غير لائق مدعين أن الحكومة المصرية تزيف أعداد المصابين بفيروس كورونا فى مصر، موضحًا أن الباحثين عملوا نموذجا وبائيا مشابها لنموذج نفذ فى المكسيك عام 2009 لفيروس انفلونزا الطيور.





ونوه إلى أن النموذج غير دقيق وأرسل للمجلة العلمية التى نشرت التقرير والدراسة ليؤكد لهم أن التقرير غير دقيق، مضيفًا أن المجلة قدمت اعتذارًا وأبدت اهتمامها لنشر النقض أو الاعتذار بأن التقرير غير دقيق.





ولفت إلى أن التقرير احتوى على العديد من الأخطاء نظرًا لاختلاف الشرائح العمرية والمرضية بين مصر وأوروبا مختلفة.