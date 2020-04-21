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برلمان

برلماني: مصر تستطيع إنقاذ العالم من فيروس كورونا بدواء أفيجان

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 10:50 ص
فرج عامر
فرج عامر
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فريدة محمد
طالب المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى اتخاذ قرار عاجل وفوري بتشكيل لجنة علمية من كبار أساتذة الطب والصيدلية لدراسة التصريحات المهمة للدكتور محمد هاشم رئيس المركز القومي للبحوث، التي أكد فيها أن دواء أفيجان أثبت نجاحه في التجارب المعملية لعلاج مصابى فيروس كورونا، أما التجارب السريرية ما زالت تحتاج إلى أسبوعين، والنتائج المعملية مبشرة جدا لدواء أفيجان، إضافة إلى تأكيده أن التجارب السريرية ستتم بالتعاون مع جامعة عين شمس تحت إشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. 

وقال "عامر" في بيان أصدره اليوم، الثلاثاء، إنه اذا كانت هذه التصريحات صحيحة ومؤكدة بنسبة 100%، فإن مصر يمكن أن تنقذ العالم كله من وباء فيروس كورونا لو ثبت فعالية هذا الدواء، مطالبا بالإسراع فى إعطاء أولوية قصوى لهذا الملف والانتهاء منه في أسرع وقت وإعلان نتائجه فى مؤتمر عالمى يتم عقده بمصر وبحضور مسئولي منظمة الصحة العالمية. 

وكان الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الطبية قد أعلن أن هناك تجارب تجرى على عقار أفيجان، وهو دواء تم تداوله منذ عام 2014 وكان يستخدم في علاج الإنفلونزا العادية، وأن الصين استخدمته في الحالات المرضية المصابة بفيروس كورونا، وكان له نتائج إيجابية في مدة تحول الحالة من إيجابية إلى سلبية، وقلل من شدة أعراض المرض على الحالات الحرجة المصابة بالفيروس.

وأشار مستشار رئيس الجمهورية للشئون الطبية، إلى أنه لا يوجد دواء ولا تطعيم لهذا الفيروس.
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