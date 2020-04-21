كوريا الجنوبية تكذب المخابرات الأمريكية وتكشف حقيقة موت زعيم الشمال

نفى مسئولون من كوريا الجنوبية صحة التقارير التي تزعم بأن الزعيم الشمالي كيم يونج أون يعاني من مرض مميت، موضحين إنهم لم يروا أي نشاط غير عادي في الشمال.





وذكر تقرير نشرته صحيفة "سيدني مورنينج هيرالد" اليوم، الثلاثاء، أنه على ما يبدو أن بيان صادر عن مكتب الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن، قد خفف من مزاعم مصادر للمخابرات الأمريكية، نقلتها شبكة سي إن إن بشأن صحة الزعيم الكوري الشمالي.





وقال المتحدث باسم المكتب التنفيذي لكوريا الجنوبية "بلو هاوس" اليوم الثلاثاء "ليس لدينا ما نؤكده ولم يتم رصد أي نشاط غير عادي في كوريا الشمالية"





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