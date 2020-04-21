كوريا الجنوبية تكذب المخابرات الأمريكية وتكشف حقيقة موت زعيم الشمال

نفى مسئولون من كوريا الجنوبية صحة التقارير التي تزعم بأن الزعيم الشمالي كيم يونج أون يعاني من مرض مميت، موضحين إنهم لم يروا أي نشاط غير عادي في الشمال.
وذكر تقرير نشرته صحيفة "سيدني مورنينج هيرالد" اليوم، الثلاثاء، أنه على ما يبدو أن بيان صادر عن مكتب الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن، قد خفف من مزاعم مصادر للمخابرات الأمريكية، نقلتها شبكة سي إن إن بشأن صحة الزعيم الكوري الشمالي.
وقال المتحدث باسم المكتب التنفيذي لكوريا الجنوبية "بلو هاوس" اليوم الثلاثاء "ليس لدينا ما نؤكده ولم يتم رصد أي نشاط غير عادي في كوريا الشمالية"
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نشرت وسائل الإعلام الأمريكية اليوم الثلاثاء، نبأ تدهور الحالة الصحية لزعيم كوريا الشمالية وموته دماغيًا وهو ما دفع سيول للرد والتوضيح.
وتضاربت الأنباء، حول الحالة الصحية لزعيم كوريا الشمالية، كيم يونج أون، الذي يبلغ من العمر 36 عاما بين التأكيد من أمريكا والنفي من كوريا الجنوبية.
وذكرت شبكة CNN الأمريكية إن الولايات المتحدة تراقب المعلومات الاستخباراتية التي تفيد بأن الزعيم الكوري الشمالي في خطر شديد إثر الجراحة.
ونقلت قناة NBC الأمريكية عن مصدرين قولهما إن الزعيم الكوري في حالة حرجة جدًا، وقد دخل في غيبوبة إثر عملية في القلب.
وأفادت شبكة بلومبيرج أن الولايات المتحدة تدرس خيارات توريث الحكم في كوريا الشمالية بعد تردي صحة كيم، مرجحة أن تكون شقيقته الأوفر حظًا بتولي الحكم.