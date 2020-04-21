تشييع جثمان عمرو عبد السميع ظهر اليوم

تشيع جنازة الراحل الكاتب الصحفي الدكتور عمرو عبد السميع عقب صلاة ظهر اليوم بأحد مساجد القاهرة .





وتستعد أسرة الدكتور عمر عبدالسميع الصحفي بالأهرام لتشييع جثمانه بعد صلاة الظهر ، وسيتم دفن الجثمان بمدافن العائلة اول طريق السويس بعد الرحاب.

كان الدكتور عمرو عبدالسميع قد تعرض لوعكة صحية خلال الأيام الماضية، انتقل على إثرها إلى المستشفى.

يعد د.عمرو عبد السميع أحد أبرز كتاب الأهرام، وصاحب عمود "حالة حوار" الذي كان يكتبه يوميا منذ سنوات بجريدة الأهرام.









وقالت الهيئة أنه يمر بأزمة صحية حرجة ، والذي يعد من أبرز كتاب جريدة الاهرام ، ومشهود له بالمواقف الوطنية والتصدى لحملات الهجوم على مصر فى الداخل والخارج، ومخططات الفتنة ومحاولات نشر الفوضى .