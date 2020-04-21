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أخبار السعودية اليوم: تعليق الصلوات الخمس والتراويح في الحرمين خلال رمضان.. دعم جرحى اليمن بأكثر من 1000 طرف صناعى.. وهطول أمطار ونشاط في الرياح

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 11:30 ص
أخبار السعودية اليوم
أخبار السعودية اليوم
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سمر صالح
  • تحذيرات للسعوديين من رياح وأمطار تصل للسيول بـ عسير
  • ‏ السعودية تدعم جرحى اليمن بأكثر من 1000 طرف صناعى
  • السعودية تعليق الصلوات الخمس والتراويح في الحرمين خلال رمضان

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية اليوم، الثلاثاء، تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير. 

وقالت الهيئة في تقريرها، إن الأمطار مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة وتدني الرؤية، وتساقط المطر وجريان السيول.

وذكرت الهيئة، أن الحالة الجوية تستمر حتى الساعة الـ ٨ مساءً، وتشمل مدينة أبها وضواحيها، ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والمجاردة والنماص وبارق وبلقرن وبيشة وتثليث وتنومة وخميس مشيط ورجال ألمع وسراة عبيدة وظهران الجنوب ومحايل عسير. 

وأعلنت رئاسة شئون الحرمين الشريفين، استمرار تعليق الصلوات الخمس والتراويح في الحرمين خلال رمضان.

وأشار الشيخ السديس إلى أن استمرار تعليق حضور المصلين للصلوات الخمس والتراويح في شهر رمضان  المبارك للحفاظ على صحة القاصدين حسب التوصيات المتبعة من الجهات المختصة.

ولفت إلى أن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يتابعان أوضاع الحرمين الشريفين أولا بأولا ويتابعان الإجراءات الاحترازية فيهما.

ودشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية المرحلة الثانية من مشروع دعم مركز الأطراف الصناعية والعلاج الطبيعي في عدن.

وقال مدير مكتب مركز الملك سلمان للإغاثة بعدن صالح الذيباني: "إنه من المقرر أن يستفيد من المشروع بعدن 1091 شخصًا موزعين بين تركيب أطراف وإعادة تأهيل وصيانة أطراف بالإضافة لخدمات التأهيل والدعم النفسي، وكذلك تدريب كوادر محلية وتوطين الخدمات من خلال تشغيل كوادر من الكفاءات اليمنية في المشروع".

وأضاف الذيباني، أن المركز ينفذ مشروع دعم مركز الأطراف الصناعية والعلاج الطبيعي بمحافظتي مأرب وتعز بهدف الوصول إلى 2,110 مستفيدين في مجال تقديم خدمات تركيب الأطراف وصيانتها وإعادة التأهيل الجسدي والعلاج الطبيعي، مؤكدًا استمرار مركز الملك سلمان للإغاثة بتقديم الدعم الصحي في اليمن الشقيق لمختلف القطاعات الحيوية.

وأوضح وكيل محافظة عدن لشئون الشهداء والجرحى علوي النوبة من جانبه أن تدشين المرحلة الثانية لمشروع دعم مركز الأطراف الصناعية بعدن سيساهم في التخفيف من معاناة المواطنين الذي فقدوا أطرافهم من محافظات عدن و لحج وأبين والضالع.

وأشار الوكيل إلى أن المرحلة الأولى من المشروع استهدفت أكثر من 400 جريح من خلال تجهيز الأطراف وتركيبها للأشخاص الذين بترت أطرافهم بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة، مضيفًا أن تنفيذ هذه المرحلة من المشروع يأتي تزامنا للمراحل التي تستهدف الجرحى والحالات الإنسانية في محافظتي مأرب وتعز.

وأشاد مدير الخدمات الطبية بوزارة الصحة العامة والسكان عبد الرقيب محرز بالدعم المقدم من مركز الملك سلمان للإغاثة لكل الجوانب الخدمية في إطار القطاع الصحي باليمن، معبرًا عن شكره وتقديره للمملكة ملكا وحكومة وشعبًا.
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