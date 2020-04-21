استقرار سعر العملات الأجنبية خلال مستهل تعاملات اليوم.. الدولار بـ 15.68 جنيه.. واليورو يسجل 17.15 جنيه.. والاسترليني يتراجع 13 قرشا.. والذهب عيار يستقر عند 738 جنيها للجرام









يقدم موقع "صدى البلد" الإخبارى لقرائه خدمة التعرف على أسعار العملات المختلفة مقابل الجنيه، وعلى رأسها الدولار الأمريكي، كما نوفر للقراء خدمة التعرف على أسعار الذهب المختلفة بالإضافة لمتوسط سعر المصنعية.





سعر الدولار اليوم

تباينت أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه خلال مستهل تعاملات اليوم، الثلاثاء 21 أبريل 2020، وفقا لآخر التحديثات الواردة عبر الموقع الرسمي للبنك الأهلى المصرى.





واستقر سعر صرف الدولار اليوم، الثلاثاء، مقابل الجنيه ليسجل 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع.







أسعار العملات الأجنبية

وسجل سعر اليورو 16.97 جنيه للشراء و17.15 جنيه للبيع مسجلا تراجع 6 قروش.



فيما تراجع سعر الجنيه الاسترلينى ليسجل 19.42 جنيه للشراء و19.64 جنيه للبيع منخفضا 13 قرشا.



وسجل الفرنك السويسرى 16.14 جنيه للشراء و16.30 جنيه للبيع بتراجع 5 قروش.



واستقر سعر الكورنا السويدية عند 1.55 جنيه للشراء و1.57 جنيه للبيع.



سجل الين اليابانى 14.54 جنيه للشراء و14.69 جنيه للبيع.









أسعار العملات الآسيوية

واستقر اليوان الصينى عند 2.21 جنيه للشراء و 2.23 جنيه للبيع.











سعر الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب اليوم في مستهل تعاملات اليوم، الثلاثاء 21 أبريل 2020.





وسجل الذهب من عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 738 جنيها للجرام.



وسجل سعر الجرام عيار 24 نحو 843 جنيها.



واستقر سعر الجرام عيار 18 سعرا 633 جنيها.



وسجل سعر الجنيه الذهب فى الصياغة 5904 جنيهات.



وسجل السعر العالمى للذهب 1691 دولارا للأوقية الواحدة.



وتختلف الأسعار عن أسعار البيع النهائي بمحلات الصاغة، نظرا لإضافة قيمة الدمغة والضريبة الخاصة ببيع الذهب، وكذا سعر المصنعية، والذي يتفاوت حسب نوع الذهب ويتراوح بين 40 و70 جنيها للجرام تقريبا.

