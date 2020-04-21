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سيارات

نصائح مهمة للحفاظ على سلامتك أثناء القيادة

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 11:34 ص
نصائح هامة للحفاظ
نصائح هامة للحفاظ على سلامتك أثناء القيادة
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اشرف عطية
تعتبر القيادة في مصر ليست بالأمر السهل ويقع الكثير منا في حوادث شبه يومية لقلة وعي بعض السائقين خلال السير، ففي هذا السياق نطرح عليكم بعض النصائح في هذا الشأن للحفاظ على سلامتك خلال القيادة:

1- لا تعتمد اعتمادا كليا على إشارات السائقين وتتصرف كأنها صحيحة بنسبة 100%. 

2- ضع في اعتبارك أن السائقين لا يروك. 

3- احرص على وجود مسافة الأمان بينك وبين السيارات الأخرى فلا تحاول الاقتراب من المركبة التي أمامك أكثر من اللازم.

4- التزم بإشارات المرور ولا تكسر إشارة من أجل توفير الوقت وتذكر دائما أن تصل متأخرا أفضل من أن لا تصل. 

5- حافظ على انتباهك وتجنب العبث في هاتفك المحمول أو الأكل أثناء القيادة أو ضبط الكاسيت فكل الحوادث تحدث بسبب هذه الأشياء.

6- حاول أن لا تسرع قدر المستطاع واستمتع بالقيادة فهي حقا ممتعة. 

7- ساعد الآخرين ولا تكن ضدهم واصبر ولا تعاند السائقين الآخرين واترك لهم أولوية المرور. 

8- احذر من سيارات النقل الثقيل وابتعد عنها تماما لأنهم لا يرونك في المرايات الخاصة بسياراتهم مما يترتب عليه عواقب وخيمة. 

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