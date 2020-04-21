خسارة كبيرة.. خبير علاقات دولية: وصول عدد وفيات كورونا بأمريكا إلى 100 ألف حالة وفاة قبل أسبوعين من مايو

قال الدكتور ماك شرقاوى، الخبير فى العلاقات الدولية، إن هناك تعثرا بإدارة الرئيس ترامب باتخاذ الإجراءات الاحترازية والعزل الاجتماعى فترة تتعدى الستة أسابيع، مشيرا إلى أن ذلك أدى إلى كمية كبيرة من الإصابات بالولايات المتحدة.





وأضاف "شرقاوى"، في مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن عدد الإصابات ب كورونا فى الولايات المتحدة وصل إلى 800 ألف إصابة مسجلة، موضحا أن العدد أكبر من ذلك بكثير، حيث إنه لم يتم التوسع فى الولايات الموجودة هناك.





وأشار إلى أن عدد الحالات التى دخلت إلى المستشفيات بأمريكا تقريبا 165 ألف حالة فقط، لافتا إلى أن 5% منهم موجودون فى الحالات الحرجة والذين يغذوا قائمة الوفيات التى تزداد كل يوم.





وأفاد بأن من يصل للمرحلة المتأخرة من كورونا واستغرق فى تلك الحالة أكثر من أسبوعين لن يستطيع التغلب على المرض، لافتا إلى أن عدد الوفيات فى الويات المتحدة تضاعف عن الأسبوع الماضى، حيث كانت 17 ألف حالة وفاة، إلا أنها اليوم تقريبا وصلت إلى 42 ألف حالة.





ونوه إلى أنه قبل أسبوعين من شهر مايو القادم سيتم وصول عدد الوفيات كورونا بأمريكا إلى 100 ألف حالة وفاة، مما يؤخر كل الخطط التى كان يهدف لها الرئيس دونالد ترامب بإعادة فتح الاقتصاد الأمريكي.