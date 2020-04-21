خليك في البيت.. حفلان لـ التهامى والأخوة أبو شعر عبر قناة الثقافة على يوتيوب غدا

تبث وزارة الثقافة فى التاسعة مساء غد الأربعاء،على قناتها باليوتيوب حفلًا للمنشد الشيخ ياسين التهامى،وذلك استعدادا لاستقبال شهر رمضان المعظم وضمن عروض المبادرة الاليكترونية خليك فى البيت .. الثقافة بين ايديك".





ويقدم التهامى مختارات من اشهر المدائح والتواشيح التى نجح من خلالها فى تحقيق انتشارًا واسعا وقاعدة جماهيرية كبيرة .





يليه حفلًا لفرقة الاخوة ابو شعر السورية للانشاد الصوفى يضم مجموعة متنوعة من الابتهالات والأناشيد الدينية التي تعتمد على مقامات الموسيقى العربية منها حث الراكب ، أهلًا وسهلًا بالنبي ، الحبيب عرفتوا ، الحمد لله والشكر لله ، الحجرة ، البردة ، القلب يعشق كل جميل ، إلى أسيادي ردوني ، ألفين صلاة على زعيم الوجود ، ألا بالله نظرة ، ما لنا مولى سوى الله .





يعقب ذلك اوبريت البيت الكبير والذى يوجه دعوة للعمل ونشر التسلمح والقيم السامية فكرة والحان ومشاركة فى الاداء الدكتور احمد الكحلاوى ، تاليف واشعار سراج عبد القادر ومن اخراج محمد سليم وبطولة احمد ماهر ، بثينة رشوان ، اشرف طلبة ، عصام شكرى واستعراضات مصطفى محسن .