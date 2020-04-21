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إرتفاع وفيات كورونا في إسبانيا إلى 21282 حالة

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 11:31 ص
أسبانيا وكورونا
أسبانيا وكورونا
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هاجر إبراهيم
أعلنت إسبانيا، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 21282 حالة.

وأفادت بذلك قناة إكسترا نيوز الفضائية، منذ قليل في خبر عاجل، وسنوافيكم بالتفاصيل فور ورودها..

أظهرت ورقة مناقشات أن الحكومة الإسبانية ستقترح على شركائها في الاتحاد الأوروبي تأسيس صندوق للتعافي حجمه 1.5 تريليون يورو (1.63 تريليون دولار) يجري تمويله من خلال دين مستدام لمساعدة الدول الأكثر تضررا من أزمة فيروس كورونا.

وقال مصدر بوزارة الخارجية لرويترز إن رئيس الوزراء الإسباني بدرو سانتشيث سيطرح الاقتراح على زملائه الأوروبيين خلال قمة يوم الخميس سعيا لقيادة المفاوضات الرامية للتوصل لحل مقبول بعد أن استبعدت ألمانيا وهولندا إصدار دين مشترك.

ويموَّل الصندوق الجديد الذي تقترحه إسبانيا من دين مستدام تدعمه ميزانية الاتحاد الأوروبي، وستعتبره الدول تحويلات لا دينا. ستكون المفوضية الأوروبية المقترض الرئيسي بموجب هذه الآلية التي ستستخدم ميزانية الاتحاد الأوروبي كملاذ أخير لضمان الدين الجديد.

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