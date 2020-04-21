فنانون ومثقفون يدعمون مبادرة ربيعك في بيتك

انطلقت مبادرة "ربيعك في بيتك" من خلال حملة إلكترونية بصفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تفاعلًا مع ما تمر به جميع دول العالم من جائحة فيروس كورونا "كوفيد 19"، وتواكبا مع احتفال المصريين بعيد الربيع.





وقامت مجلة مصر المحروسة الإلكترونية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة د. أحمد عواض، بإطلاق هاشتاج "ربيعك في بيتك" ولاقت المبادرة إقبالا وترحيبا فور انطلاقها، من قِبل العديد من الفنانين والمثقفين والباحثين وقاموا بدعم المبادرة ومشاركتها على صفحاتهم الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعى، منهم "د. حمدي أبو المعاطي نقيب التشكيليين سابقا، د. محمود حامد عميد كلية التربية الفنية جامعة حلوان، المخرج المسرحي عمرو قابيل، الكاتب والباحث سليمان جادو، الناقد الفنان سيد هويدي، الناقد الفنان صلاح بيصار، الفنانة التشكيلية سالي الزيني، الفنانة التشكيلية نجاة فاروق، وائل حسين مدير عام بالمجلس الأعلى للثقافة".





يأتى ذلك إيمانًا من المجلة تحت رئاسة تحرير د. هويدا صالح، بدورها وواجبها نحو توعية المواطنين والالتزام بمنازلهم حفاظًا على حياتهم، وكأحد أشكال التعاون مع ما تقوم به الدولة من إجراءات حول هذا الشأن.





وقالت الفنانة التشكيلية إنجي عبد المنعم، سكرتير تحرير المجلة، إن إطلاق المجلة للمبادرة، يؤكد على الدور المهم للمجلة كونها مكانا مستنيرا ثقافيا وفنيا، لها تأثير إيجابي كبير على شريحة كبيرة من جميع فئات المجتمع، وأضافت أنها قامت بعمل اسكتشات للتصميم، إلى أن وصلت للتصميم النهائي الذى تميز بألوان مبهجة ذات إطلالة تدخل على قلوب الناس الفرح والسرور واليقين بأن الفرج سيأتي قريبا.



