تخصيص خلية دفن مخصصة لمخلفات قرية العجمي.. زيارة مدافن العبور.. وإقامة بوابات على مداخله وتركيب كاميرات مراقبة.. لضمان سير العمل

وزيرة البيئة تتابع ضبط سير العمل بمدفن العبور للمرة الثانية لضمان عدم تراكم المخلفات والتخلص الآمن منها

إجراءات عاجلة للتخلص الآمن من مخلفات قرية كفر العجمي المعزولة





قامت وزارة البيئة من خلال البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة التابع لها، باتخاذ التدابير والإجراءات العاجلة لمتابعة عمليات الجمع والنقل للمخلفات الصلبة البلدية بقرية كفر العجمى التابعة لمركز بيلا - محافظة كفر الشيخ والتخلص الأمن منها بالتعاون مع ديوان عام المحافظة وذلك بعد فرض العزل الصحى الكامل على القرية نتيجة لظهور بعض حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.





يأتى ذلك فى إطار تكثيف جهود وزارة البيئة للتخلص الآمن من المخلفات الصلبة البلدية والحد من المصادر المحتملة لانتشار العدوى حيث أكدت فؤاد على أنه يتم إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية بالتنسيق مع المحافظة عند العزل الصحى لقرية او مدينة والتعامل مع المخلفات الناتجة على أنها مخلفات خطرة .





تخصيص خلية دفن المخلفات بمدينة مطوبس للتخلص الآمن منها وعدم انتشار العدوى:





تم تخصيص سيارة مكبس لنقل المتولد اليومى من قرية كفر العجمى والقيام بعمليات تعقيمها وتطهيرها قبل تحركها الى المدفن المحكوم بمدينة مطوبس للتخلص الآمن منها بالإضافة الى تخصيص خلية فى ذات المقلب لمخلفات هذه القرية دون غيرها وفرشها بطبقة من الجير الحى وتفريغ المخلفات عليها ثم تغطيتها بطبقة اخرى من الجير فور الانتهاء من تفريغ الحمولة للتأكد تماما من التخلص الآمن منها مع مراعاة إختيار موقع الخلية على أن يكون عكس إتجاه الريح السائدة يلى ذلك عملية التعقيم والتطهير للسيارة من جانب المسؤولين عن المدفن بعد الإنتهاء من تفريغ حمولتها.





ارتداء جامعي قمامة القري المعزولة مهمات الوقاية السميكة:

تابعت وحدة المخلفات التابعة لوزارة البيئة من خلال البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات بمركز بيلا ومطوبس جمع القمامة وارتداء العاملين بالمحافظة لمهمات الوقاية السميكة والتي لا تسمح بالنفاذية حفاظا على سلامتهم وعدم التوجه بملابس العمل إلى المنازل نهائيا، وعدم النبش بالمخلفات مطلقًا في مواقع العمل، أو الخروج بالمواد الممكن إعادة تدويرها خارج أماكن العمل، واستمرارية استدامة هذه الإجراءات طوال فترة عزل القرية.





تطهير معدات جمع ونقل المخلفات وتطهير الشوارع:

كما يتم متابعة إجراء عمليات التطهير بصفة دورية طول اليوم وذلك لكافة المعدات المستخدمة في عمليات الجمع والنقل، وكذا عمليات تطهير الشوارع والأماكن العامة بالقرية، ومنع تراكم المخلفات داخل الحاويات وصناديق القمامة مع ضرورة الرفع المباشر لها أولًا بأول.





الجدير بالذكر ان محافظة كفر الشيخ تعد من المحافظات الأربعة الواقعة فى نطاق عمل البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة ( قنا /اسيوط / كفرالشيخ / الغربية) والذى يتم من خلاله تنفيذ خطة طوارىء عاجلة لإدارة منظومة المخلفات الصلبة فى اوقات الحظر ومتابعة عمليات الجمع والنقل والتخلص الآمن من المخلفات بالتعاون مع الوحدات المحلية وإدارات المخلفات بالمحافظات.





زيارة مدافن العبور وإقامة بوابات على مداخله وتركيب كاميرات مراقبة:

كما تم زيارة مدفن العبور للمرة الثانية خلال اسبوع والذي تبين انتظام العمل به وعدم وجود اشتعالات، كما قامت محافظة القليوبية وهيئة نظافة وتجميل القاهرة بتركيب بوابات على المدفن لاحكام السيطرة على انتظام حركة نقل المخلفات إليه ومنع التراكمات، بالإضافة إلى التنسيق مع محافظة القاهرة لتركيب كاميرات على مداخل المدفن لضبط سير العمل به.





كما تم التنسيق مع محافظ القليوبية للانتهاء من تجهيز الموقع الخاص بدفن مخلفات المحافظة داخل المدفن استعدادا لبدء نقل المخلفات إليه وغلق مدفن أبي زعبل.





التأكيد على ارتداء العاملين بالمدفن ومقدمي الخدمة ممن ينقلون القمامة أو يتعاملون معها لمهمات الوقاية، حفاظا على سلامتهم يأتي هذا ضمن المتابعات الميدانية التي تقوم بها وزيرة البيئة للوقوف على اجراءات التخلص الآمن من المخلفات، خاصة في ظل جهود الحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد ، وفي إطار الدور الرقابي لوزارة البيئة فى المنظومة الجديدة للمخلفات.



