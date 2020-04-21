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أخبار العالم

ضابط مخابرات سي آي إيه: الصين تتجسس علينا من جديد

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 11:37 ص
طائرة أمريكية بدون
طائرة أمريكية بدون طيار
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محمد علي

تحذيرات جديدة في أمريكا من الصين التي صارت الخطر الأكبر عليها بحسب ما صرح به مسئولون أمريكيون كثر وعلى رأسهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في غير مناسبة، والخطر هذه المرة قادم من احتمالية تجسس الصين على المنشآت والمرافق الأمريكية في وقت جائحة كورونا، وفق ما ذكرت شبكة فوكس نيوز.


يأتي خطر التجسس هذه المرة من خلال طائرات مسيرة بدون طيار  للاستخدام الحكومي في كافة أنحاء أمريكا بعد أن تبرعت بها شركة أمريكية.

ورغم إن الطائرات الدرون تهدف إلى مراقبة فرض الحظر  وعمليات الإغلاق بسبب تفشي فيروس كورونا، إلا أن الشكوك ثارت مجددًا، بعد أن علمت الجهات الحكومية وكشف خبراء، أن للشركة علاقات مع الحكومة الصينية، وهو  ما أثار المخاوف من أن تتسلل الصين وتتجسس على أمريكا من خلال نافذة مكافحة فيروس كورونا المستجد ، التي ستفيد الصين بمنافسهتها الاقتصادية لأمريكا، بعد أن تضرر كليهما جراء الفيروس .

ووفق تقرير فوكس نيوز، فقد ذهبت الطائرات بدون طيار إلى 43 وكالة لإنفاذ القانون في 22 ولاية للمساعدة في ضمان قواعد المباعدة الاجتماعية.

 في نيوجيرسي ، على سبيل المثال ، يتم استخدام الطائرات بدون طيار الصينية الصنع لمراقبة المواطنين من  حيث لا تستطيع سيارات الدوريات الشرطية الوصول إليهم.


وقال بريت فيليكوفيتش ، ضابط المخابرات الأمريكية السابق "سي آي إيه" ومؤلف كتاب " طائرة بدون طيار ،" لشبكة فوكس نيوز: "هل يجب أن يشعر الناس بالقلق؟ نعم . "لا يمكنك أبدا أن تثق بالصين".


وتنكر الشركة أي دوافع خفية وراء تبرعها، ولكن آخرين ، بما في ذلك خبراء الطائرات بدون طيار ومشرعين ومجموعات مراقبة ، يقولون إنه أمر مقلق وأن السيء  في الأمر يفوق الخير، لذا، يجب فحص الطائرات أو وقفها.

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