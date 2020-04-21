المصرف المتحد بالتعاون مع e-finance ..13 ميزة تنافسية لبرامج المدفوعات الحكومية الإلكترونية













صرح الأستاذ/ اشرف القاضي – رئيس مجلس ادارة المصرف المتحد – أن المصرف المتحد يعد من البنوك الرائدة في تقديم خدمات الدفع الإلكتروني للمستحقات الحكومية ويمتلك 13 ميزة تنافسية لبرامج المدفوعات الحكومية الالكترونية التي يقدمها بالتعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشات المالية e-finance وهي :





الميزة الاولي : تتيح برامج المدفوعات الحكومية الالكترونية للعملاء سداد الضرائب المستحقة سواء ضريبة الدخل - الخصم من المنبع – ضريبة القيمة المضافة، لحظيا ومن مقر العميل مباشرة CPS أوعبر قنوات الدفع الرقمية للمصرف المتحد وهي: الانترنت البنكي للافراد والشركات – الموبيل البنكي والمحفظة UB الرقمية. وايضا من خلال بطاقات ميزة المصرف المتحد.





الميزة الثانية : تتيح برامج المدفوعات الحكومية الالكترونية للمولين خدمة سداد الجمارك المستحقة عليهم بمختلف انواعها مثل : النافذة الموحدة - وشهادات الافراج الجمركي - والحساب الجاري للعميل بالجمارك. وذلك من خلال خاصية التحويل من حساباتهم البنكية الموجودة لدي المصرف المتحد مباشرة أو من خلال قنوات الدفع الرقمية المتعددة للمصرف المتحد.





الميزة الثالثة : تمنح هذه البرامج المتميزة للعملاء امكانية سداد مدفوعات التامينات الاجتماعية سواء للشركات أوالافراد. كذلك سداد جميع مستحقات المصالح والهيئات الحكومية (مدفوعات امرالتوريد الحكومي).





الميزة الرابعة : تساهم هذه الخدمة في التسهيل علي العملاء عملية الوفاء بالتزاماتهم في مواعيدها سواء لانفسهم او لذويهم من خلال منحهم امكانية سداد مصاريف الجامعات سواء حكومية أوخاصة بمختلف انحاء الجمهورية.





الميزة الخامسة : سداد جميع الرسوم الجمركية وكافة الفواتير المستحقة لجميع الموانئ والمطارات. بالإضافة لبرامج مدفوعات الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات GOEIC.





الميزة السادسة : تقديم المساندة لتوجة الدولة المصرية نحو التوسع العمراني واقامة مجتمعات عمرانية جديدة مما يساهم في تحقيق التنمية الشاملة وفقا لرؤية 2030 وتشجيع المواطنين علي الاستثمارالعقاري من خلال برامج التمويل العقاري التي تناسب جميع انواع الدخل للمواطن وتمنحه امكانية لسداد مصاريف برامج التمويل العقاري المختلفة.





الميزة السابعة : الدعم لمبادئ وقيم المجتمع المصري والقائمة علي التكافل الاجتماعي. حيث تمنح برامج المدفوعات الاليكترونية العملاء امكانية التبرع لصالح صندوق تحيا مصر لمحاربة الفقر والمرض، فضلا ً عن تلقي جميع أنواع التبرعات للجهات المصرح لها من الدولة.





الميزة الثامنة : يقوم برنامج المدفوعات الاليكترونية باستقبال جميع انواع التحصيلات الالكترونية من خلال شركات التحصيل العاملة في مصر مثل شركات :أمان - بي – مصاري – ممكن – سداد – وقتي – إيجي باي وغيرها، وذلك للحد من تداول النقد وتشجيع المجتمع علي التحول لمجتمع رقمي.

الميزة التاسعة : تقديم جميع خدمات المدفوعات الاليكتروينة من خلال فروع المصرف المنتشرة بمختلف انحاء الجمهورية وعددهم 64 فرع.





الميزة العاشرة : تمنح هذه البرامج خاصية تنافسية للعملاء وهي عدم التقيد بالدفع في المأمورية المسجل بها الممول أو المنفذ الجمركي المحدد. و ذلك للتيسير عليهم وتحقيقا لمبدأ اللامركزية في تحصيل المستحقات الحكومية.





الميزة الحادية عشر : يقدم المصرف المتحد هذه الخدمة للعملاء وغير عملاء. وذلك للتسهيل عليهم وتشجيع عمليات الدفع الالكتروني للتحول لمجتمع غير نقدي. فضلا عن توسيع قاعدة الشمول المالي.





الميزة الثانية عشر : خدمات الدفع الإلكتروني من مقر العميل CPS او عبر القنوات البنكية الرقمية للمصرف المتحد متاحة طوال أيام الأسبوع 7/24 . مما يوفر الجهد والوقت للعملاء.





الميزة الثالثة عشر : الآمان الكامل والتام في استخدام الخدمة وفقا للمعاييرالدولية.



