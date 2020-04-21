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محافظات

عقب ظهور حالات إيجايبة بكورونا.. استمرار تطهير مصنع إيجيبت فودز وإجازة 14 يوما للعاملين

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 12:15 م
صدى البلد
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مروة فاضل
أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم، الثلاثاء، استمرار تكثيف الأعمال لليوم الثاني على التوالي في رش وتطهير وتعقيم مصنع إيجيبت فودز للصناعات الغذائية بالمنطقة الصناعية بقويسنا، وذلك عقب ظهور حالات إيجابية لبعض العاملين بالمصنع مصابة بفيروس كورونا المستجد.


وأكد خالد النمر، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا، أنه منذ صباح الأمس قامت حملات تطهير وتعقيم لجميع أقسام مصنع إيجيبت فودز للصناعات الغذائية بالتنسيق مع فرق طبية تابعة لمديرية الشئون الصحية، وجار استمرار أعمال التطهير حتى نهاية اليوم، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد وتنفيذًا لتوجيهات محافظ المنوفية .


جدير بالذكر أنه سبق وأن قرر محافظ المنوفية غلق مصنع إيجبيت فودز للصناعات الغذائية بالمنطقة الصناعية بقويسنا لمدة 48 ساعة لتطهير وتعقيم المصنع بالكامل، واتخاذ جميع التدابير الوقائية والاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، بالإضافة لمنح إجازة بأجر كامل لـ 101 عامل لمدة 14 يوما من المخالطين للحالات الإيجابية التي ظهرت بالمصنع، فضلًا عن تواجد طبيب مقيم أثناء الورديات للكشف وقياس درجة الحرارة على العمال أثناء دخولهم وخروجهم من المصنع.
عقب ظهور حالات إيجايبة بكورونا.. استمرار تطهير مصنع إيجيبت فودز وإجازة 14 يوما للعاملين
عقب ظهور حالات إيجايبة بكورونا.. استمرار تطهير مصنع إيجيبت فودز وإجازة 14 يوما للعاملين
عقب ظهور حالات إيجايبة بكورونا.. استمرار تطهير مصنع إيجيبت فودز وإجازة 14 يوما للعاملين
عقب ظهور حالات إيجايبة بكورونا.. استمرار تطهير مصنع إيجيبت فودز وإجازة 14 يوما للعاملين
عقب ظهور حالات إيجايبة بكورونا.. استمرار تطهير مصنع إيجيبت فودز وإجازة 14 يوما للعاملين
عقب ظهور حالات إيجايبة بكورونا.. استمرار تطهير مصنع إيجيبت فودز وإجازة 14 يوما للعاملين
عقب ظهور حالات إيجايبة بكورونا.. استمرار تطهير مصنع إيجيبت فودز وإجازة 14 يوما للعاملين
عقب ظهور حالات إيجايبة بكورونا.. استمرار تطهير مصنع إيجيبت فودز وإجازة 14 يوما للعاملين
عقب ظهور حالات إيجايبة بكورونا.. استمرار تطهير مصنع إيجيبت فودز وإجازة 14 يوما للعاملين
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