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في 21 يوما.. وصفة سحرية للتقرب إلى الله وتجديد العلاقة الروحانية

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 12:12 م
في 21 يوم..وصفة سحرية
في 21 يوم..وصفة سحرية للتقرب الى الله
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فرح علاء الخولي

قال الدكتور محمود رضوان، خبير في العلوم الإدارية، إنه بحلول شهر رمضان الكريم فهو أفضل الفرص لإعادة الاتصال وتوطيد علاقتنا بالله، من خلال التقرب إليه من الصلاة والعبادة والذكر والتأمل وقراءة القرآن الكريم.


وتابع الدكتور محمود رضوان، خلال حواره في برنامج "صباح الورد"، الذي يذاع على قناة Ten، أن التقرب الى الله لا يقتصر على المسلمين فقط وإنما هي علاقة روحانية سامية بين كل فرد يؤمن بالله وبدياناته السماوية من يهودية الى مسيحية والاسلامية.


وأضاف خبير في العلوم الادارية، أن الفرد في أقل حالاته وحاجاته يجب أن يتمسك بكل العادات المفيدة ويقوم بممارستها حتى لو في أضيق الحدود، على سبيل المثال: اذا كنت تريد التمعن في كتاب الله ولكن ليس بديك الوقت او ما شبه ذلك لماذا لا تقرأ في اليوم صفحة او صفحتين ولا تاخد الكثير إطلاقًا من الوقت وتصبح عادة جيدة وتزيد مع الاستمرارية.


وأكد أنه إذا أراد الإنسان فعل شئ فيمكنه تحقيقه، ولكن دون تغلب شيطان النفس عليه وتسول له نفسه انه ممكن انجازها في يوم لاحق لأن بذلك سيفقد العادة فالعادة هي ما تمارس بشكل يومي وباستمرار دون توقف ولا يمكن الاستغناء عنها.


وهناك دراسة أثبتت أنه من الممكن تحويل أي شئ إلى عادة بعد ممارستها لمدة 21 يوما متواصلين، فبعد ذلك ستكون جزء أساسي من اليوم، ولكن مع الحرص على تجديد الروح بها حتى لا تتحول الى الفتور.

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