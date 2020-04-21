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أخبار العالم

سفينة حربية روسية تصل إلى المتوسط لتعزيز القوات العاملة هناك

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 12:12 م
صدى البلد
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أ ش أ
أرسلت روسيا سفينة عسكرية تحمل صواريخ "مجنحة " من نوع "كاليبر" إلى البحر المتوسط ، لتعزيز القوات البحرية الروسية المتواجدة في تلك المنطقة.

وأفادت القيادة العسكرية البحرية الروسية لأسطول البحر الأسود - في بيان اليوم /الثلاثاء / بأن سفينة "أوريخوفو زويفا" المجهزة بصواريخ "مجنحة " من نوع "كاليبر" أُرسلت من البحر الأسود إلى البحر المتوسط ، لتعزيز القوات البحرية الروسية في شرق المتوسط.

ولفت البيان إلى أن السفينة الروسية توجهت نحو مضيق البوسفور والدردنيل في البحر الأسود ، لتعبر منه إلى البحر الأبيض المتوسط، حيث ستصبح جزءا من القوات البحرية في تلك المنطقة.

يُذكر أن صاروخ "كاليبر" يعد من الأسلحة ذات الدقة العالية، وجرى استخدامه في قصف مواقع بالأراضي السورية.


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