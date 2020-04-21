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برلمان

عبدالعال يفتتح الجلسة العامة لمناقشة تشريعات مواجهة كورونا

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 12:08 م
الدكتور علي عبدالعال
الدكتور علي عبدالعال
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فريدة محمد - ماجدة بدوى
افتتح الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة اليوم، لمناقشة حزمة من التشريعات مثل مشروع قانون مقدم من الحكومة ببعض الإجراءات المالية التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد في مواجهة الدولة للآثار المالية على القطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية المتضررة من تداعيات فيروس كورونا.

ويهدف القانون  إلى منح مجلس الوزراء سلطة التدخل لتأجيل سداد بعض الضرائب وغيرها من الفرائض المالية والتأمينات أو تقسيطها أو مد آجال تقسيطها بدون أعباء لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى.

كما يحقق أهداف الدولة من عدم تسريح أي عمالة اشترط مشروع القانون الاستفادة أو استمرار استفادة شركة أو منشأة أو فرد بكل أو بعض المزايا المقررة في مشروع القانون عدم الاستغناء عن بعض أو كل العمالة الموجودة نتيجة تداعيات فيروس كورونا.
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