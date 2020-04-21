خلال 22 منفذًا.. توريد 3 آلاف و324 طن قمح لصوامع كفر الشيخ

أعلنت مديرية التموين بكفر الشيخ، اليوم، أن إجمالي كميات القمح المحلية التي جرى توريدها للصوامع بالمحافظة، وحتى صباح اليوم، بلغت 3 آلاف و 324 طنًا و67 كيلو حتى الآن.





وقال عادل الهابط مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ والمتحدث الرسمي للمديرية، إن هناك 22 منفذًا تابعًا للجهات المسوقة التابعة لكل من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعى المصرى وقطاع مطاحن كفر الشيخ.





وأضاف، الهابط، أن هناك متابعة من اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية، مشيرًا إلى تشكيل لجنة برئاسة المحاسب عماد عبد الغني حبيب وكيل وزارة التموين لمتابعة تلك المنافذ خلال موسم التوريد.





وأشار إلى أن اللجنة تقوم بالمرور على منافذ التوزيع، وحل أى مشكلات قد تواجه بعضها، وفقا لتوجيهات المحافظ، الذي شدد على انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة.