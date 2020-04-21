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فن

أصالة لـ شقيقها: أدام الله علينا نعمة الثقة لننعم بالأمان

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 12:58 م
منار نور
نشرت الفنانة أصالة نصري، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام". 

وظهرت أصالة في الصورة برفقة شقيقها "أنس" الذي اعتادت الظهور معه دائما بعد انفصالها عن المخرج طارق العريان.  

وعلقت أصالة علي الصورة قائلة: "ادام الله علينا نعمة الثقه لننعم بالأمان ". 

احتفلت الفنانة السورية أصالة بتخطي مستمعي ألبومها الجديد 60 دقيقة حياة الــ100 مليون مستمع عبر قناتها الرسمية علي قناة يوتيوب.

تداول محبو أصالة صورة احتفالا بالرقم القياسي، وطالبوا نجمتهم بتحديد موعد قريب لطرح ألبومها الجديد.
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