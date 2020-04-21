شاهد.. أطباء جزائريون يصلون الفجر جماعة بمستشفى العزل

أدى أطباء بأحد مستشفيات الحجر الصحى في ولاية البليدة شمال الجزائر، صلاة الفجر فى جماعة، وهو الفيديو الذي أثار جدلا على مواقع التواصل، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام عربية وجزائرية.





وقام الطاقم الطبي بأداء صلاة الفجر جماعة، ولكن متباعدين بمسافة متر أو أكثر، مرتدين الملابس الوقاية كاملة، وانتشرت صلاتهم على مواقع التوصل، بعد أن قام أحدهم برفع المقطع المصور.





وذكرت الرئاسة الجزائرية أن انتشار الفيروس في البلاد ليس واسعًا، ودعت الناس إلى مواصلة الحذر وأخذ الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي.





أعلنت الجزائر عن 384 حالة وفاة وأكثر من 2700 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا حسب آخر الأرقام.



