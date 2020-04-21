شيل إيدك من جيبك.. تصرف غير لائق من رئيس الوزراء الفلسطيني على الهواء ..شاهد

ظهر رئيس الوزراء الفلسطيني اليوم الثلاثاء فى مقطع فيديو يوجه خلاله كلمة للجمهور ولكن ثمة تصرف غير لائق حدث خلال لقائه على الهواء مباشرة.





وقطع رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية حديثه خلال المؤتمر الصحفي اليومي الخاص بمتابعة آخر تطورات جائحة كورونا ليطلب من الناطق باسم حكومته رفع يديه من جيوبه.





كان الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم على يسار رئيس الحكومة أثناء المؤتمر الصحفي ينظر للصحفيين واضعا يديه في جيوب بنطاله، لكن اشتية قطع حديثه بشكل مفاجئ ليطلب من ملحم رفعهما بصوت واضح.





وتباينت ردود الفعل بشأن تصرف رئيس الوزراء الفلسطيني على مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار مقطع الفيديو.







