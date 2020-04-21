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مرأة

هنتغدى إيه النهاردة.. دجاج بصوص المارينا وأرز بالريحان.. شوربة ذرة والحلو لاتية القرنفل بالسكر البنى

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 02:00 م
هنتغدا ايه
هنتغدا ايه
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أسماء عبد الحفيظ
تعد وجبة الغداء من الوجبات التى تحرص ربات المنزل على التغيير بشكل دائم فيها، وتحتاج أجسام الأطفال إلى التنويع في الأكلات خاصة في السن الصغير لاستكمال النمو وتقوية العظام، لذا يحتاج جسم الطفل إلى المزيد من الأكلات والأطباق الصحية الشهية، وكذلك الكبار.


طريقة عمل دجاج بصوص المارينارا للشيف نورا السادات 
 
مقادير دجاج بصوص المارينارا

دجاج بصوص المارينارا مكعبات 
مرقة دجاج 
صلصة طماطم شيري 
جبنة موتزاريلا 
ريحان 
ثوم مفروم 
زبدة  او زيت


طريقة تحضير دجاج بصوص المارينارا


* يشوح الدجاج في الزيت

* في طاسة أخرى يشوح الثوم في الزبدة

* ثم تضاف الصلصة ومكعب المرقة مع قليل من الماء المغلي

* ويضاف الطماطم الشيري والريحان

* بعد أن تغلي تضاف الجبنة

* وتترك على النار حتى تمام الذوبان

* ثم يقدم مع الدجاج ساخنا



طريقة عمل أرز بالريحان  :

قدم الشيف نورا السادات طريقة عمل أرز بالريحان بشكل جديد و مفيد لتقديم الأرز .
 
مقادير أرز بالريحان


أرز بسمتي 
كزبرة طازة 
شبت ريحان 
مستكة 
زبدة 

ملح وفلفل 
لوز محمص 


طريقة تحضير أرز بالريحان

* تشوح المستكة و الريحان والكزبرة والشبت والأرزفي الزبدة

* ويضاف الملح والفلفل والماء المغلي

* ويترك على نار هادئة حتى تمام الطهي

* ويقدم ساخنا

طريقة عمل شوربة ذرة للشيف نورا السادات :
 
مقادير شوربة ذرة

ذرة حلوة 
بطاطس مسلوقة مكعبات 
مرقة دجاج 
كريمة 
كزبرة طازة للتقديم
خبز 
توست أبيض  محمص


طريقة تحضير شوربة ذرة

* تشوح البطاطس والذرة وكزبرة في الزيت

* ثم يضرب بالكبة

* وتضاف الكريمة

* وتترك على النار حتى الغليان

* وتقدم ساخنة مع التوست


الحلو لاتيه القرنفل بالسكر البني للشيف أميرة شنب 
 

مقادير لاتيه القرنفل بالسكر البني

قهوة سريعة الذوبان 
1 لتر لبن للسيرب
1 كوب سكر بني 
قرنفل كامل 

طريقة تحضير لاتيه القرنفل بالسكر البني

* يرفع السكر مع القرنفل المطحون على النار مع التقليب

* تضاف القهوة في أكواب التقديم

* يضاف خليط السكر للقهوة ويقلب.

* يسخن اللبن ثم يصب فوق القهوة ويقدم اللاتيه مزينًا بالقرنفل الصحيح
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