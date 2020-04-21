الرقابة الإدارية تضبط وكيل قانوني ومالكى شركة عقارات لعرضهم رشوة على مسئول بـ كهرباء الشيخ زايد

ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على كل من، الوكيل القانوني لأصحاب بعض قطع الأراضى والعقارات الكائنة بنطاق مدينة الشيخ زايد، وصاحبى شركة خاصة تعمل فى مجال الاستثمار العقاري لقيامهم بعرض مبالغ مالية علي سبيل الرشوة علي مدير عام إدارة شبكات كهرباء الشيخ زايد التابعة لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء والذى بادر وابلغ عن الواقعة.





وأوضحت تحقيقات الهيئة أن الرشوة كانت في مقابل قيامه باعتماد مقايسات توصيل الكهرباء لثلاثة عقارات سكنية والإخلال بواجبات وظيفته.





وأسفرت تحريات الهيئة عن قيام اصحاب تلك العقارات بمخالفة الاشتراطات البنائية والتراخيص الصادرة من جهاز مدينة ٦ اكتوبر، مما يترتب عليه عدم السماح بادخال المرافق لها.





وبعرض جميع المتهمين على النيابة العامة المختصة امرت بحبسهم جميعًا.