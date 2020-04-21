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أخبار العالم

نتنياهو: إغلاق ليلي في البلدات العربية بـ إسرائيل خلال رمضان

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 12:59 م
نتنياهو
نتنياهو
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سمر صالح
يدرس رئيس الوزراء الاسرئيلي بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء ما إذا كان سيفرض الإغلاق التام اضافة الى فرض قيود على حركة المرور خلال شهر رمضان وما يسمى "بعيد الاستقلال".

وأوضح بيان أرسله مجلس الأمن القومي إلى وزراء الحكومة، أن نتنياهو يميل إلى فرض الإغلاق في يوم الاستقلال، كما يعتزم أيضًا الإذن بالإغلاق في المجتمعات العربية خلال رمضان بدءًا من الخميس ، وسيكون الاغلاق كل يوم ، من الساعة 6 مساءً إلى 3 صباحًا.

ويعقد نتنياهو اليوم جلسة استماع مع أفراد وزارة الجيش ، حيث ستتم مناقشة تفاصيل المخطط. ويعتقد المسؤولون "أن الحل الواضح هو السماح للعائلات الثكلى بالصعود إلى المقابر بطريقة تدريجية ، مع منع الحشود في يوم الاستقلال نفسه".

وأقيمت أمس مناقشات طارئة في وزارة الامن الداخلي في اسرائيل بين الوزير جلعاد اردان وجهات امنية مختلفة منها قيادة الشرطة والجيش وجهاز الشاباك ومجلس الامن القومي، وذلك استعدادا لشهر رمضان المبارك.

وعرض المشاركون امام الوزير عددا من المقترحات ليتخذ القرارات الضرورية لتطبيقها منعا لتفاقم انتشار العدوى بفيروس كورونا في المجتمع العربي اثناء شهر رمضان، نظرا للتقاليد المتبعة في هذا الشهر المبارك عادة، والتي لن تكون ممكنة هذا العام.

وتقرر ان على كافة المحال التجارية في البلدات ذات الأغلبية المسلمة ان تغلق أبوابها اعتبارًا من السابعة مساء ولغاية الساعة الثالثة من فجر اليوم التالي.

وتقرر كذلك تعزيز دوريات الشرطة في البلدات العربية خلال شهر رمضان، بحيث يزداد عدد افراد الشرطة في هذه البلدات بنحو 3 آلاف عنصر إضافي.

إلى ذلك، تقرر الاهتمام بعملية الارشاد والتواصل مع رؤساء السلطات المحلية العربية وقيادة المجتمع العربي للمساعدة على ضبط التعليمات الضرورية بالحفاظ على صحة الجمهور.

وتشير قيادة الشرطة ان الغالبية القصوى من المواطنين العرب في إسرائيل منضبط ويطبق التعليمات بشأن لجم عدوى كورونا، وبالرغم من ذلك يحرر افراد الشرطة يوميا في القرى العربية في مختلف مناطق البلاد العديد من المخالفات ضد من لا يلتزمون بالتعليمات.

يشار الى ان عدد المصابين بفيروس كورونا من بين المواطنين العرب في إسرائيل بمن قد ارتفع امس الى 699 مصابا.
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