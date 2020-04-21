شاهد.. انهيار تاريخي لصناعة النفط العالمية 1.04 دولار سعر البرميل الأمريكي

قال محمد نجم، الخبير الاقتصادى ، إن المؤشرات بالنسبة لبورصة النفط، تشير إلى انهيار تاريخى يصل إلى 1.0 دولار سعر البرميل الأمريكى.









وأضاف محمد نجم، من خلال حواره عبر الهاتف ببرنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية "دى أم سي"، أن يوم أمس، الاثنين، كان تاريخيا بالفعل ولأول مرة يصل برميل النفط إلى هذا الرقم.









وأشار المحلل الاقتصادى إلى أن النفط عليه طلب طوال الوقت ولكن له عدد محدد من الناس.







