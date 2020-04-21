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توك شو

شاهد.. انهيار تاريخي لصناعة النفط العالمية 1.04 دولار سعر البرميل الأمريكي

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 01:11 م
محلل اقتصادى
محلل اقتصادى
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ريهام فيكتور
قال محمد نجم، الخبير الاقتصادى، إن المؤشرات بالنسبة لبورصة النفط، تشير إلى انهيار تاريخى يصل إلى 1.0 دولار سعر البرميل الأمريكى.


وأضاف محمد نجم، من خلال حواره عبر الهاتف ببرنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية "دى أم سي"، أن يوم أمس، الاثنين، كان تاريخيا بالفعل ولأول مرة يصل برميل النفط إلى هذا الرقم.


وأشار المحلل الاقتصادى إلى أن النفط عليه طلب طوال الوقت ولكن له عدد محدد من الناس.


وأكد أن الأسواق ما زال بها عروض كبيرة جدا من النفط  أكثر بكثير من المطلوب، منوها إلى أن النفط من السلع التي من الصعب تخزينها، لافتا إلى أن أمريكا تستهلك فى اليوم الواحد 20 مليون برميل.
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