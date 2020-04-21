AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

وزير المالية بالبرلمان: 40 مليار دولار احتياطي مصر من النقد الأجنبي حاليًا

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 01:08 م
وزير المالية
وزير المالية
Advertisements
فريدة محمد - ماجدة بدوى | تصوير: خالد مشعل
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن احتياطي النقد الأجنبي بلغ 40 مليار دولار في مارس 2020، وهو رصيد كافٍ لتأمين احتياجات البلاد، مؤكدًا أن المؤسسات الدولية أشادت بتحسن الاقتصاد المصرى بعد برنامج الإصلاح الاقتصادي. 

وأضاف الوزير، خلال إلقائه البيان المالي بشأن الموازنة العام للدولة، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أن صندوق النقد الدولى أكد أن مصر الدولة لوحيدة التى ستحقق معدل نمو إيجابيا فى ظل أزمة كورنا الحالية، وهو نفس الأمر الذى أكدت عليه المؤسسات الماليّة الدولية بأن الاقتصاد المصري قادر على تجاوز الأزمة بسبب الإجراءات الاقتصادية التى اتخذتها الدولة.

وأشاد بدعم رئيس الجمهورية ومساندته للقطاعات المتضررة من كورونا والعمل على حماية العامل المصري، وضمان حدوث استقرار مجتمعي في ظل تكاتف الجميع قيادة وحكومة وشعبًا، لافتًا إلى أن الحكومة تسعى للتوازن بين زيادة معدل النمو وخلق فرص عمل للشباب، وذلك ما سيتحقق فور تحسن الأوضاع العالمية.

وأشار إلى أن مشروع الموازنة راعى تحقيق العدالة الاجتماعية زيادة المخصصات للإنفاق على البرامج والأنشطة لتحسين الخدمات والتوسع في تمويل برامج الحماية والاجتماعية والفئات الأولى بالرعاية، واستمرار تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل وتطوير المنظومة التعليمية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير المالية: المؤسسات الدولية تثق فى قدرة الاقتصاد المصرى على التعامل الإيجابى مع أزمة كورونا

بعد إبقاء تصنيف مصر الائتمانى بشهادة ستاندرد.. وزير المالية يؤكد صلابة الاقتصاد المصرى.. واقتصاديون : إجراءات مواجهة كورونا ترفع التنافسية والاستثمار مقارنة بالدول المحيطة

ترشيحاتنا

اليوتيوبر حنين حسام ومودة الأدهم.. زنزانة التيك توك في زمن الكورونا

أخبار الرياضة.. طاهر أبو زيد ينتقد حسن حمدي.. شريف إكرامي: عبد الله السعيد مش ابن الأهلي

القوات المسلحة: تدمير ١٠ فتحات أنفاق وضبط ٣١٨ بندقية و ٣.٥ مليون قرص مخدر

هل يجوز صيام رمضان بدون صلاة التراويح؟

شاهد .. بعد القبض عليها.. المصريون يحاكمون حنين حسام على تويتر

فيديوجراف.. الطالبة حنين من التيك توك للفصل من الجامعة

AdvertisementS

حاربونا في الخليج .. ضاحي خلفان يتوعد بسحق هذه الدول

القبض على حنين حسام بتهمة التحريض على الفسق والفجور

بسنت يوسف خبيرة الفلك تكشف موعد انتهاء كورونا وشكل العالم بعد الأزمة.. فيديو

الرقابة الإدارية تضبط وكيل قانوني ومالكى شركة عقارات لعرضهم رشوة على مسئول بـ كهرباء الشيخ زايد

رزق المصريين.. بدء إنتاج الغاز الطبيعى من بئرين جديدين بالبحر المتوسط

الصابون أفضل.. الصحة تحذر من الإفراط فى استخدام الكحول.. فيديو

حدث ليلا.. صور مسربة لمذيعة قناة الجزيرة.. وزعيم كوريا الشمالية في حالة حرجة

هل ينجح افيجان في علاج كورونا؟ .. القومي للبحوث يعلن أخبارا مبشرة للمصريين

أخبار الفن.. صور فاضحة لمذيعة قناة الجزيرة.. حقيقة ارتباط درة برجل أعمال.. محاولة انتحار فنانة معروفة

الصحة: أغلب حالات الوفاة بفيروس كورونا من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.. فيديو

ماذا يحدث للجسم عند تناول ورق العنب؟.. اكتشف بنفسك

اليوتيوبر حنين حسام ومودة الأدهم.. زنزانة التيك توك في زمن الكورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مجانية وبدون أدوية .. هاني الناظر يكشف عن طريقة لمحاربة فيروس كورونا

أسعار سوزوكي suzuki اليوم في مصر.. صور

مفاجأة.. الجلوس في الشمس يحميك من الإصابة بفيروس كورونا