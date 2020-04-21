وزير المالية بالبرلمان: 40 مليار دولار احتياطي مصر من النقد الأجنبي حاليًا

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن احتياطي النقد الأجنبي بلغ 40 مليار دولار في مارس 2020، وهو رصيد كافٍ لتأمين احتياجات البلاد، مؤكدًا أن المؤسسات الدولية أشادت بتحسن الاقتصاد المصرى بعد برنامج الإصلاح الاقتصادي.





وأضاف الوزير، خلال إلقائه البيان المالي بشأن الموازنة العام للدولة، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أن صندوق النقد الدولى أكد أن مصر الدولة لوحيدة التى ستحقق معدل نمو إيجابيا فى ظل أزمة كورنا الحالية، وهو نفس الأمر الذى أكدت عليه المؤسسات الماليّة الدولية بأن الاقتصاد المصري قادر على تجاوز الأزمة بسبب الإجراءات الاقتصادية التى اتخذتها الدولة.





وأشاد بدعم رئيس الجمهورية ومساندته للقطاعات المتضررة من كورونا والعمل على حماية العامل المصري، وضمان حدوث استقرار مجتمعي في ظل تكاتف الجميع قيادة وحكومة وشعبًا، لافتًا إلى أن الحكومة تسعى للتوازن بين زيادة معدل النمو وخلق فرص عمل للشباب، وذلك ما سيتحقق فور تحسن الأوضاع العالمية.



