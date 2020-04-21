أخطر من كورونا.. تحذيرات من سلوكيات خطرة تقود إلى باب الطوارئ

ارتفعت حالات التسمم في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب الهوس الزائد لاستخدام المعقمات ورشها على كل شئ حتى المأكولات خوفًا من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وهو ما يجعل خطر المعقمات وفق الاستخدام الخاطئ مع الخوف الزائد تهديدًا أخطر للكثيرين، وفق ماذكرت وسائل إعلام أمريكية.





وذكرت المراكز الأمريكية لمراقبة الأمراض والوقاية منها، وفق إحصائيات لها، إن هناك زيادة بالاتصالات المتعلقة بحالات التسمم الكيماوي بنسبة 20 في المائة.





وبحسب مراكز مراقبة الأمراض، فقد تلقت مراكز معالجة حالات التسمم 45550 اتصالا مرتبطا بإصابات بـمساحيق التنظيف ومواد التعقيم بين يناير ومارس الماضيين، مقابل 37822 في الفترة نفسها من العام السابق.





ورصدت المراكز الأمريكية، حالة لسيدة غسلت الفاكهة والخضار بمزيج أدى إلى تفاعل كيمائي ضار ومسمم بين الخل والكحول،أدى لنقلها إلى المستشفى، وبقائها لأيام حتى تحسنت حالتها وخرجت.





وقالت المراكز الأمريكية، إن هذه الحالة وغيرها متكررة، إضافة إلى أشكال أخرى، منها السهو عن أطفال ابتلعوا من المطهرات، ونقلوا إلى المستشفيات عبر مداخل الطوارئ، لكن لم تبلغ المراكز الراصدة عن حالات وفاة من بين الحالات التي أصيبت بالتسمم.



