AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

أخطر من كورونا.. تحذيرات من سلوكيات خطرة تقود إلى باب الطوارئ

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 01:06 م
صدى البلد
Advertisements
قسم الخارجي
ارتفعت حالات التسمم في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب الهوس الزائد لاستخدام المعقمات ورشها على كل شئ حتى المأكولات خوفًا من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وهو ما يجعل خطر المعقمات وفق الاستخدام الخاطئ مع الخوف الزائد تهديدًا أخطر للكثيرين، وفق ماذكرت وسائل إعلام أمريكية.

وذكرت المراكز الأمريكية لمراقبة الأمراض والوقاية منها، وفق إحصائيات لها، إن هناك زيادة بالاتصالات المتعلقة بحالات التسمم الكيماوي بنسبة 20 في المائة.

وبحسب مراكز مراقبة الأمراض، فقد تلقت مراكز معالجة حالات التسمم 45550 اتصالا مرتبطا بإصابات بـمساحيق التنظيف ومواد التعقيم بين يناير ومارس الماضيين، مقابل 37822 في الفترة نفسها من العام السابق.

ورصدت المراكز الأمريكية، حالة لسيدة غسلت الفاكهة والخضار بمزيج أدى إلى تفاعل كيمائي ضار ومسمم بين الخل والكحول،أدى لنقلها إلى المستشفى، وبقائها لأيام حتى تحسنت حالتها وخرجت.

وقالت المراكز الأمريكية، إن هذه الحالة وغيرها متكررة، إضافة إلى أشكال أخرى، منها السهو عن أطفال ابتلعوا من المطهرات، ونقلوا إلى المستشفيات عبر مداخل الطوارئ، لكن لم تبلغ المراكز الراصدة عن حالات وفاة من بين الحالات التي أصيبت بالتسمم.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في شهر.. مركز سموم جامعة المنوفية يستقبل 24 حالة تسمم بحبة الغلة

بسبب كورونا.. إعلان الطوارئ في ولاية فيرجينيا الأمريكية

إصابات الرجال أكثر .. الفيروس يواصل حصد أرواح الألمانيين

تمديد حالة الطوارئ خيار رومانيا في مواجهة كورونا

من مصانع السعودية إلى بلاد العم سام.. مقيم يرسل معقمات لأسرته في أمريكا

ترشيحاتنا

بإطلالة ملفتة.. طليقة خالد عليش تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصوير

قطر: تسجيل 518 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصحة: أغلب حالات الوفاة بفيروس كورونا من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.. فيديو

شاهد .. بعد القبض عليها.. المصريون يحاكمون حنين حسام على تويتر

ماذا يحدث للجسم عند تناول ورق العنب؟.. اكتشف بنفسك

فيديوجراف.. الطالبة حنين من التيك توك للفصل من الجامعة

AdvertisementS

حاربونا في الخليج .. ضاحي خلفان يتوعد بسحق هذه الدول

القبض على حنين حسام بتهمة التحريض على الفسق والفجور

بسنت يوسف خبيرة الفلك تكشف موعد انتهاء كورونا وشكل العالم بعد الأزمة.. فيديو

الرقابة الإدارية تضبط وكيل قانوني ومالكى شركة عقارات لعرضهم رشوة على مسئول بـ كهرباء الشيخ زايد

رزق المصريين.. بدء إنتاج الغاز الطبيعى من بئرين جديدين بالبحر المتوسط

الصابون أفضل.. الصحة تحذر من الإفراط فى استخدام الكحول.. فيديو

حدث ليلا.. صور مسربة لمذيعة قناة الجزيرة.. وزعيم كوريا الشمالية في حالة حرجة

هل ينجح افيجان في علاج كورونا؟ .. القومي للبحوث يعلن أخبارا مبشرة للمصريين

أخبار الفن.. صور فاضحة لمذيعة قناة الجزيرة.. حقيقة ارتباط درة برجل أعمال.. محاولة انتحار فنانة معروفة

الصحة: أغلب حالات الوفاة بفيروس كورونا من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.. فيديو

ماذا يحدث للجسم عند تناول ورق العنب؟.. اكتشف بنفسك

اليوتيوبر حنين حسام ومودة الأدهم.. زنزانة التيك توك في زمن الكورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مجانية وبدون أدوية .. هاني الناظر يكشف عن طريقة لمحاربة فيروس كورونا

أسعار سوزوكي suzuki اليوم في مصر.. صور

مفاجأة.. الجلوس في الشمس يحميك من الإصابة بفيروس كورونا