قبل رمضان.. قواعد جيدة للتسوق الآمن في ظل وباء كورونا.. ميزانية منظمة وحماية من الفيروس واحتياطات للتعقيم

تنظيم ميزانية شهر رمضان في التسوق

قواعد التسوق الآمن في زمن الكورونا

كيف تقضي علي فيروس كورونا من العبوات الغذائية







يبدأ الجميع التحضير لشهر رمضان الذي يحتاج إلى بعض الاحتياطات سواء في الميزانية والتسوق وتعقيم المشتريات، كما يحتاج للتعرف علي بعض قواعد التسوق الآمنة في ظل ازمة الكورونا، هنا نقدمها لكِ :

تنظيم ميزانية شهر رمضان

حاول ترتيب أولوياتك بشكل أفضل. قلل اعتمادك علي المطاعم الخارجية واهتم بإعداد الوجبات منزليا. حاول التركيز علي شراء السلع الأساسية فقط خلال تلك الفترة. خصص جزء من أموالك لمساعدة من حولك و مجتمعك وخصوصا بعض الأعمال التطوعية حتي لو قليلة.

تجنب سلوك تخزين السلع بشكل مبالغ فيه.



قواعد التسوق الآمن في زمن الكورونا 1- استخدم المناديل المعقمة أو أحضر معك مناديل وبللها لتعقيم الأسطح التي يمكن أن تلمسها (أكبر خطر للإصابة بالفيروسات عند التسوق هو عند لمس عربة التسوق أو السلة). 2- تخلص فورا من المناديل بشكل آمن في أقرب سلة مهملات بعد وضعها في كيس صغير. 3- تجنب لمس وجهك بأي شكل من الأشكال. 4- حاول وضع البقالة ومشترواتك في أكياس بنفسك. 5- احمل مطهر اليد معك واستخدمه طوال رحلة التسوق بعد أي لمس لأي أسطح. 6 - حاول زيادة المسافة والتباعد بينك وبين المتسوقين. 7- حاول زيادة المسافة بينك وبين موظفي المتجر.

8- عند الحضور للمنزل ضع كافة مشترواتك في سلة كبيرة خارج المنزل ثم إبدأ بنقلها للداخل كل كيس لوحده إلي المطبخ. 9- تخلص من كافة الأكياس في كيس واحد مغلق وضعه في سلة المهملات. 10- غسيل الفاكهة والخضروات بشكل جيد بالماء والخل. 11- مسح كافة أسطح المعلبات بشكل جيد بالماء والصابون. 12- اغسل يديك بعد الانتهاء من كافة الأمور. 13- طهر مقابض أبواب السيارة ومقابض الأبواب المنزلية. 14- طهر مفاتيح المنزل ومفاتيح السيارة وأية متعلقات معك. 15- ينصح بوضع كافة ملابس الخروج في الغسالة مباشرة و أخذ حمام دافئ بالماء والصابون. 16- حاول تقليل مرات الذهاب إلي التسوق قدر الإمكان.



كيف تقضي علي فيروس كورونا من العبوات الغذائية

اكدت صحيفة الجارديان الامريكية إن على الرغم إن احتمال انتقال فيروس كورونا المستجد عن طريق عبوات الأغذية المحفوظة والسناكس ضعيف إلا أنه احتمال قائم.

ونقدم لكي بعض الاحتياطات اللازمة بمجرد الحصول على المنتج - امسحي العبوة جيدا - افتحي العبوة - تخلصي من العبوة بسرعة - حاولي تتجنبي لمس وجهك - اغسلي إيديكي بالمياه والصابون







