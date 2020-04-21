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حوادث

لازم تبقى عبرة.. السوشيال ميديا يشتعل بالتعليقات عن حنين حسام بعد القبض عليها

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 02:36 م
حنين حسام
حنين حسام
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أحمد مهدي - محمد زهير
أثارت الفتاة حنين حسام الطالبة بجامعة القاهرة الكثير من الجدل على السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية عقب قيامها ببث فيديو تحرض فيه الفتيات على الفسق والفجور، وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، الكثير من التعليقات حول واقعة القبض على حنين حسام من جانب أجهزة الأمن بتهمة نشر الفسق والفجور.

- لازم تبقى عبرة
وقال أحد رواد السوشيال ميديا على الموقع الأزرق فيسبوك: "يجب ان تكون عبرة حتي يلتفت كل اب وام مستهترين الي بناتهم و ابنائهم، لما تطلب من بنات يفتحوا الكاميرا للتعارف علي الشباب بحجة علاقة محترمة نظير مبلغ مالي".

- ماهي إلا قوادة
وقال أحدهم : "ما هي إلا قوادة مقنعة، قد تكون البنت كل همها جمع الأموال، ولكن من يخطئ يجب ان يدفع الثمن حتي يكون عبرة، يجب ان تحاسب امام القانون، يجب أن نطهر المجتمع من كل آفاته حتي ينصلح حال كل الاجيال".

- العيال دول فين أهلهم
ودون أخر : "أنا عمري ما فتحت تطبيق التيك توك و امبارح احد أصدقائي فرجني علي المحتوي الموجود علي التيك توك، والله اتصدمت، العيال دول فين اهلهم؟!! البنات طالعين من غير هدوم و لا بلبس مبين كل جسمهم و هي اخرها ١٨ سنة فين ابوها و امها ولا عمها. ولا خالها. !!! فين اهلها!! و بيقولوا كلام في منتهي الجرأة او السفالة".

- يتعدوا على حرمة الأديان
وأضاف آخر: "و الشباب الصغير الشكلهم غريب و البيعملوا اي حاجة و كل حاجة عشان يشتهروا، يرقصوا زي البنات !! يتعدوا علي حرمة الاديان!!!، و الله حسيت اني بتفرج علي كابوس و خوفت علي اولادي، 
انا ايامي اقسم بالله لو كنت اتأخرت في الشارع ل ٩ بليل و انا بلعب امام البيت اصلا كان ابويا ينظر الي نظرة تخليني مش عارف اقف علي رجلي من الرعب، اقسم بالله كنت بهدد اخوايا الكبير و انا صغير انه لو ضربني هقول لوالدي انه بيشرب سجاير و اخوايا كان بيترعب و كان راجل عنده ٢٣ سنة و موظف !!!".

- هتكون شبكة دعارة
وكتب آخر: "بعد قرار حبسها انا مبسوط جدا لان دي، كانت هاتدمر جيل بنات كامل حرفيا، عارف يعني ايه تقول لاختك واختي واخواتنا كلنا انا عارفه ظروفكوا الماديه الوحشه ف عشان كدة هاشغلكوا معايا تفتحوا كاميرات لرجاله بمقابل مادي من ٣٦ دولار ل ٣٠٠٠ دولار ف الطبيعي مراهقات كتير هايوافقوا ع الكلام دا وهاتكون شبكه دعاره كاملة".

- مريضة نفسيا وعندها اضطرابات
ودون آخر: "بعيدا عن انها مريضه نفسيا وعندها اضطرابات نفسية ودا واضح من فيديوهاتها الي كل شويه تطلع تقول فيه كلام كداب هيا تستاهل لانها هيا عارفه هيا بتعمل اي كويس جدا، ومحدش يقولي حرام حرقه ابوها وامها عليها لان ابوها وامها الي سابوها تعمل كدة ف ياريت يصدر قرار بحبسهم هما كمان عشان يبقوا عبره لأولياء الامور".

- فيديو تحريض على الفسق والفجور
كانت الأجهزة الأمنية، فحصت فيديو لفتاة تدعى "حنين" قامت ببثه على موقع تيك توك وأثار الفيديو غضبا كبيرا بين متابعى البرنامج خلال اليومين الماضيين، وقامت الأجهزة الأمنية بفحص الفيديو للتأكد من هوية الفتاة وتحديد مكان تصويره؛ وتم ضبطها بعد صدور أمر بضبط الفتاة وإحضارها.

- افتحوا الكاميرا
وبثت فتاة تدعى حنين على موقع تيك توك فيديو تحث فيه الفتيات الصغيرات بالاشتراك معها فى البرنامج وفتح كاميرات هواتفهم المحمولة قائلة "افتحوا الكاميرا" من داخل غرف نومهم والتعرف على شباب مقابل مبالغ كبيرة سيحصلون عليها أسبوعيا.

من جانبه، قرر الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إحالة حنين حسام الطالبة بـ كلية الآثار، إلى التحقيقات، بالجامعة لقيامها بسلوكيات تتنافي مع الآداب العامة والقيم والتقاليد الجامعية ونشرها فيديوهات غير لائقة على تيك توك.

وقال الدكتور الخشت، إن الجامعة تلقت العديد من الرسائل حول قيام إحدى الفتيات وهي حنين حسام تدعي انتماءها لجامعة القاهرة، وأثارت مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، خلال الساعات الماضية، وذلك بدعوة الفتيات بفتح الكاميرات وتسجيل فيديوهات غير لائقة مقابل مبالغ مالية.

وأشار الدكتور الخشت، إلى أنه فور تلقي الرسائل تم عمل بحث عن الاسم بين كليات الجامعة، وتبين أن حنين حسام طالبة باقية للإعادة بالفرقة الثانية بكلية الآثار، مؤكدا أنه على الفور تم إحالة الطالبة إلى التحقيقات لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.

وشدد رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة ستتخذ أقصى عقوبة ضد الطالبة والتي قد تصل للفصل النهائي من الجامعة، وذلك لارتكاب أفعال لا تتناسب مع القيم والتقاليد الجامعية، ولا تليق بمكانة طالبة في جامعة القاهرة.
لازم تبقى عبرة.. السوشيال ميديا يشتعل بالتعليقات عن حنين حسام بعد القبض عليها
لازم تبقى عبرة.. السوشيال ميديا يشتعل بالتعليقات عن حنين حسام بعد القبض عليها
لازم تبقى عبرة.. السوشيال ميديا يشتعل بالتعليقات عن حنين حسام بعد القبض عليها
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