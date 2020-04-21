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أخبار البلد

بابا الفاتيكان: المال والغرور والثرثرة من الأمور التى تقسم الجماعات

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 01:45 م
صدى البلد
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سامح سلام

قال قداسة البابا فرنسيس "بابا الفاتيكان" إن هناك أمورا عديدة يمكنها أن تقسم الجماعات، مثل المال والغرور والثرثرة.. لكنَّ الروح القدس يأتي ليخلّصنا من ذلك.


وأضاف بابا الفاتيكان، عبر تغريدة له اليوم على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أنّه المعلّم في التناغم وهو يخلقه في الجماعات لأنه التناغم بذاته.. هو التناغم أيضًا بين الآب والابن.


كان صاحب الغبطة البطريرك إبراهيم اسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك ترأس صلوات قداس عيد القيامة المجيد من مساء السبت الماضى بإكليريكية القديس لاون بالمعادي، بدون حضور شعبي في ظل اجراءات الكنيسة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.


وقدم قداسة الأنبا إبراهيم اسحق – في كلمته خلال القداس الاحتفالي بعيد القيامة -  التهنئة إلى الأباء المطارنة والأساقفة، وإلى القمامصة والقسوس والرهبان والراهبات والشمامسة، وإلى أبناء الكنيسة القبطيَّة الكاثوليكيَّة في مصر وبلاد المهجر بمناسبة عيد القيامة المجيد.


وقال الأنبا إبراهيم اسحق ​نصلي من أجل وطننا الحبيب مصر، ومن أجل الرئيس عبدالفتَّاح السيسي لينعم الرب عليه بالصحة والنعمة ليواصل خدمته للوطن مع جميع المسؤولين وكل من يقوم بعمله بإخلاصٍ وأمانة، ونلتمس شفاعة أمنا مريم العذراء، الشاهدة الأمينة على قيامة المسيح، كي يبارك الله تعالى شعب مصر ويحفظه من كلِّ شرّ.

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