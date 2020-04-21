62% من قراء صدى البلد يرفضون انتقال حسام عاشور إلى الزمالك





وأظهر الاستطلاع الذي أجراه موقع صدى البلد الإخباري، أن 62 % من القراء يرفضون انتقال حسام عاشور إلى الزمالك، فيما أيد 16% فقط انضمام لاعب الأهلي إلى القلعة البيضاء، بينا عبر 22 % عن عدم اهتمامهم.





وكان النادي الأهلي قد أعلن عن عدم التجديد مع حسام عاشور وتقديمه عروض له من أجل الاعتزال في النادي الأهلي.





وأشارت أنباء مؤخرا إلى إمكانية انضمام حسام عاشور إلى الزمالك، خلال الصيف المقبل، بعد انتهاء عقده مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري.





اتخذ قرارا بتعليق النشاط الكروى فى مصر إلى أجل غير مسمى تماشيا مع قرار مجلس الوزراء بعد انتشار فيروس كورونا الخطير. يذكر أن اتحاد كرة القدم المصري



رفض 62% من قراء موقع صدى البلد، انتقال حسام عاشور لاعب وسط النادي الأهلي، إلى نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.