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رياضة

62% من قراء صدى البلد يرفضون انتقال حسام عاشور إلى الزمالك

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 01:55 م
حسام عاشور لاعب النادي
حسام عاشور لاعب النادي الأهلي
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القسم الرياضي
رفض 62% من قراء موقع صدى البلد، انتقال حسام عاشور لاعب وسط النادي الأهلي، إلى نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأظهر الاستطلاع الذي أجراه موقع صدى البلد الإخباري، أن 62 % من القراء يرفضون انتقال حسام عاشور إلى الزمالك، فيما أيد 16% فقط انضمام لاعب الأهلي إلى القلعة البيضاء، بينا عبر 22 % عن عدم اهتمامهم.

وكان النادي الأهلي قد أعلن عن عدم التجديد مع حسام عاشور وتقديمه عروض له من أجل الاعتزال في النادي الأهلي.

وأشارت أنباء مؤخرا إلى إمكانية انضمام حسام عاشور إلى الزمالك، خلال الصيف المقبل، بعد انتهاء عقده مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري.

يذكر أن اتحاد كرة القدم المصري اتخذ قرارا بتعليق النشاط الكروى فى مصر إلى أجل غير مسمى تماشيا مع قرار مجلس الوزراء بعد انتشار فيروس كورونا الخطير.

62% من قراء صدى البلد يرفضون انتقال حسام عاشور إلى الزمالك
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