مجرات.. برنامج إماراتي جديد للفضاء على منصات التواصل الاجتماعي

أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء عن إطلاق حلقات برنامج جديد يتناول فيه موضوعات تخص مجال الفضاء حيث ستُذاع سلسة حلقات البرنامج من خلال قناة مركز محمد بن راشد على منصات التواصل الإجتماعي تحت اسم برنامج «مجرات».





ويستهدف البرنامج طرح مواضيع مختلفة حول علوم الفضاء بغرض إلهام العقول وتنمية الفضول الفكري لدى الناس، وكذلك الإسهام في زيادة الوعي بالموضوعات المتعلقة بالقطاع، خاصة بالنسبة للناطقين باللغة العربية. ويعتبر هذا البرنامج الجديد هو أول إصدار من ضمن برامج قناة مركز محمد بن راشد للفضاء.





وتتضمن خطة المركز توسيع نطاق القناة لتشمل برامج أخرى، وعروض بودكاست وغيرها من البرامج الجديدة ليتم عرضها في المسقبل القريب.





وتعمل هذه المنصة بمثابة جسر لنقل المعارف ونشر المعلومات العلمية لكافة الناس وتوجيه الشباب نحو مجالات علوم والفضاء.





وسوف يتم إطلاق أولى حلقات البرنامج في 24 أبريل 2020 الذي يقدّمه موظفي مركز محمد بن راشد للفضاء باللغة العربية، مصحوب بترجمة نصية للغة الإنجليزية.





ويناقش البرنامج العديد من المواضيع حول مجال الفضاء تتضمن النجوم والكواكب والمجرات والتطورات التكنولوجية المتعلقة بالقطاع.





وقال مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء، يوسف حمد الشيباني: إن «إطلاقنا لهذا البرنامج الجديد هو تجسيد لرؤيتنا الطموح التي تهدف الى الوصول إلى كافة المشاهدين الناطقين بالعربية، وإثراء أفكارهم بمحتوى قيّم في علوم الفضاء وتفرعاته، كما يرمي مركز محمد بن راشد للفضاء من خلال هذه الخطوة إلى مواكبة المشهد الإعلامي الآخذ في التطور،وتعزيز منصاته الرقمية في الأشهر القليلة المقبلة للرفع من جهوزية منصات المركز الإعلامية الى أعلى مستوى استعدادً لعرض المحتوى الحصري، وتلبية احتياجات الجمهور العربي».





وقال مدير إدارة الاتصال الاستراتيجي بالمركز، سعود كرمستجي: «تطوير الغريزة العلمية في باطن المنطقة العربية هو أمر في غاية الأهمية. ونحن على يقين بأن البرنامج الجديد سيلعب دورًا مهمًا في إنارة عقول المشاهدين وإثراءها بالمعارف العلمية. وقد لاحظنا أن المحتوى باللغة العربية حول قطاع الفضاء محدود جدًا، وعليه نشأت فكرة البرنامج الذي سيكون له أثر كبير على تعميم علوم الفضاء وإشاعتها بين الناطقين باللغة العربية».



